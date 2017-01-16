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Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах

Сегодня, 02:39
Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах


На сайте Генеральной прокуратуры создан специальный раздел, в котором пользователи анонимно смогут оставлять сообщения о проявлениях экстремизма и терроризма. Для этого на сайте надо заполнить бланк, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Генпрокуратуры.

При наличии подтверждающих материалов (фотоснимки, скриншоты, видео- или аудиозаписи) их также можно приложить к уведомлению.

Указан перечень сообщаемой информации:

— о подозрительных лицах, появившихся по месту жительства или работы, старающихся не привлекать к себе внимания и ведущих скрытный образ жизни;

— о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных (в том числе самодельных) устройств;

— о лицах, пропагандирующих посредством интернета, электронных и печатных СМИ идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и вражды;

— об исполнителях, которые нанесли на объекты недвижимости, фасады зданий и транспортные средства надписи, изображения («граффити») и иные материалы противоправного агитационного содержания, в том числе направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Также в этом разделе можно оставлять свои предложения и идеи по противодействию экстремизму и терроризму.

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