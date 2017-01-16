Задержан бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев

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В пятницу, 13 января правоохранительными органами задержан Баглан Майлыбаев, до недавнего времени занимавший пост заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, а также ряд сотрудников президентской администрации. Об этом пишет Сentrasia.ru со ссылкой на данные информированных источников.

Задержанным, как пишет Сentrasia.ru, инкриминируется злоупотребление служебным положением, а также ряд антикоррупционных статей Уголовного кодекса. Источник не уточнил о чем именно идет речь, но предположил, что речь идет о хищении 1,3 млрд тенге из средств республиканского бюджета, выделенных в 2014—2016 годах на проведение политических и исторических исследований через один из столичных вузов, а также о других проектах. По другим данным, речь идет о причастности сотрудников администрации к уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева и государственного холдинга «Байтерек».

Официальных комментариев по данной теме получить не удалось. Телефоны самого Баглана Майлыбаева с пятницы не доступны.

Баглан Асаубаевич Майлыбаев родился в 1975 году, доктор юридических наук. С 2002 года занимал посты директора департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия, президента АО «Республиканская газета «Казахстанская правда», президента акционерной компании «Зан», руководителя пресс-службы президента Республики Казахстан, председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации, вице-министра культуры и информации РК, пресс-секретаря президента Республики Казахстан. С октября 2011 года по январь 2017 года — заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан. Курировал вопросы внутренней политики, идеологии. Награжден орденами «Курмет», «Парасат», медалями.

12 января указом Президента он был освобожден от должности. Куратором внутренней политики в тот же день был назначен посол Казахстана в России Марат Тажин.