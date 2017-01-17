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Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком

Сегодня, 08:28
Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком


Аккаунты «Министерство здравоохранения», созданные в соцсети Instagram, являются фейком. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ряд аккаунтов под названием „Министерство здравоохранения Казахстана“ в социальной сети Instagram созданы неизвестными лицами и являются фейком. Любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (далее — МЗСР РК). На сегодняшний день МЗСР РК не имеет официальной страницы в указанной социальной сети», — указывается в информации МЗСР РК.


Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком

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Кроме того, в ведомстве сообщили, что в Министерство информации и коммуникаций РК для принятия соответствующих мер будет направлено письмо.

Напомним, вся достоверная и оперативная информация касательно деятельности МЗСР РК размещена на официальном сайте https://www.mzsr.gov.kz.

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