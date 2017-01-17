Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов

Сегодня, 08:35

12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и Николай Галихин. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

14 января Есильским районным судом города Астана выдана санкция на арест сроком на 2 месяца.

Указанные лица в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в Следственный изолятор КНБ, уточняется в сообщении.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается.

12 января текущего года Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Баглан Майлыбаев был освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента. Позже Сentrasia.ru со ссылкой на информированные источники сообщил о задержании Баглана Майлыбаева.

Николай Галихин в Администрации Президента занимал должность заместителя заведующего Отделом внутренней политики.

