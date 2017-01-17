Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов

Сегодня, 08:16

В рамках подготовки к Всемирной зимней Универсиаде — 2017 аким Алматы Бауыржан Байбек посетил автобусные парки города, международный аэропорт и железнодорожные вокзалы Алматы-1, Алматы-2. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

Представители транспортных компаний заверили руководство города в готовности к предстоящей Универсиаде. Все компании приобрели запасные части, топливо, зимнюю резину. Компания Green Bus company полностью восстановила 33 автобуса, находившихся в аварийном состоянии, и закупила комплектующие детали на 575 млн тенге. В свою очередь, автобусный парк «АвтоАлма-Транс», к которому у горожан было много нареканий, произвел ремонт 32 автобусов, обновив внутреннюю обшивку, поручни, сиденья и приобрел единую форму одежды для водителей. Ремонт всего подвижного состава парка планируется произвести в течение ближайших 7 месяцев.

В ходе осмотра аэропорта аким Алматы отметил большой объем проведенной работы по устранению данных ранее замечаний, в частности, снесены торговые киоски, не соответствующие нормам СЭС, установлены pos-терминалы, ценники на трех языках в местах общественного питания, увеличено количество багажных тележек и др. Вместе с тем в работе воздушной гавани остаются недочеты. В частности, необходимо сократить время получения багажа, которое порой достигает 45 минут, улучшать внутренние процессы, повышать уровень персонала до международных стандартов.

Руководство железнодорожных вокзалов Алматы-1 и Алматы-2 также доложило о сносе торговых киосков в зданиях и на прилегающей территории, упорядочении парковки, повышении уровня общественной безопасности. К примеру, только на привокзальной площади Алматы-1 было демонтировано 28 киосков.

Однако аким посчитал неудовлетворительным общий внутренний вид, отметив, что в зданиях элементарно холодно и слабое освещение.

«Проведение Универсиады дает толчок развитию сервисного кластера, позволяет улучшить инфраструктуру города. Но подобная работа должна проводиться не только в преддверии Универсиады, а на постоянной основе», — сказал Бауыржан Байбек.