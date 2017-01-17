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Новости
Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты
Сегодня, 02:00
Просмотров: 0
Отзывы читателей
В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом
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Сегодня, 02:01
Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты
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Сегодня, 02:00
Азат Перуашев прокомментировал два смертельных случая в ЦОНах
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Сегодня, 02:00
17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета
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Сегодня, 02:00
"Сбежавший" маскот ЭКСПО-2017 Сауле завела аккаунт в Facebook
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Сегодня, 02:00
Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах
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Вчера, 02:39
ЕНПФ возглавила Нурбиби Наурызбаева
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Вчера, 02:38
Задержан бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев
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Вчера, 02:36
В период аттестации моратория на поступление на госслужбу не будет
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Вчера, 02:23
Ерик Султанов проинспектировал рынки Петропавловска
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Вчера, 02:17
Африканец оштрафован в Костанае за просроченную регистрацию
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15-01-2017, 20:01
Аномальные морозы в Сербии унесли жизни шести человек - СМИ
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15-01-2017, 20:00
Андрей Аршавин: Я не ел бешбармак, так как мне не нравится, как он выглядит
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15-01-2017, 20:00
Автор крупнейшей в США финансовой пирамиды монополизировал рынок какао в тюрьме
Новости
15-01-2017, 20:00
"Сарыарка" вернулась в тройку лидеров чемпионата Высшей хоккейной лиги
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15-01-2017, 20:00
Создан первый прозрачный OLED-дисплей с графеновыми электродами
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15-01-2017, 10:21
Астрономы обнаружили огромный космический ускоритель частиц, образованный черными дырами двух сталкивающихся скоплений галактик
KnowHow
15-01-2017, 10:21
Исследователи создали крошечные лазеры при помощи серебряных наночастиц
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15-01-2017, 10:21
Аскар Мамин и Асет Исекешев посетили стройплощадку Абу-Даби Плаза
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15-01-2017, 02:39
В Грузии запретили сделки в иностранной валюте
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15-01-2017, 02:34