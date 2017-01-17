Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции

Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупцииСегодня, 08:17
По делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг швейцарские прокуроры допросили старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, которую подозревают в отмывании многомиллионных сумм, передает Росбалт.
По данным The Wall Street Journal, во время проведения процессуальных действий подозреваемая находилась под домашним арестом в Ташкенте.
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Газета напоминает, что Гульнара Каримова проходит по делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг. Следствие полагает, что 800 млн швейцарских франков (около 745 млн евро), арестованных на счетах обвиняемой в Швейцарии, были получены ею незаконным путем.
Занимавшаяся дизайном ювелирных изделий и сценической деятельностью Гульнара Каримова исчезла из поля зрения СМИ после задержания в феврале 2014 года.