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Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции

Сегодня, 08:17
Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции


По делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг швейцарские прокуроры допросили старшую дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, которую подозревают в отмывании многомиллионных сумм, передает Росбалт.

По данным The Wall Street Journal, во время проведения процессуальных действий подозреваемая находилась под домашним арестом в Ташкенте.


Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции

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Газета напоминает, что Гульнара Каримова проходит по делу о коррупции в сфере телекоммуникационных услуг. Следствие полагает, что 800 млн швейцарских франков (около 745 млн евро), арестованных на счетах обвиняемой в Швейцарии, были получены ею незаконным путем.

Занимавшаяся дизайном ювелирных изделий и сценической деятельностью Гульнара Каримова исчезла из поля зрения СМИ после задержания в феврале 2014 года.

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