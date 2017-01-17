Новости / KnowHow

Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра

Сегодня, 09:04
Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра


В рамках программы Breakthrough Initiatives, организатором которой является российский миллиардер Юрий Мильнер и целью которой являются поиски внеземных форм жизни, планируется провести изучение миллиона звезд и их планетарных систем. Первые исследования будут направлены на изучение системы Альфа Центавра, самой близкой к Земле звездной системе, и на изучение подобных Земле экзопланет, обнаруженных телескопом Kepler и другими астрономическими инструментами. Для успешного претворения своих идей в жизнь, программа Breakthrough Initiatives обеспечивает финансирование модернизации аппаратных средств телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории, располагающегося в Чили, который после этого обретет способности подробного изучения планет, находящихся в ближайшем окружении Солнечной системы.

Несмотря на то, что система Альфа Центавра является самой близкой к Солнцу звездной системой, их разделяет расстояние 4.37 световых года, однако самому быстрому современному космическому аппарату для того, чтобы добраться туда потребуется порядка 30 тысяч лет. Но такая цифра не испугала Стивена Хокинга и Марка Цукерберга, которые организовали проект, в рамках которого, если все сложится успешно, в систему Альфа Центавра отправится малый "нанокосмический аппарат", приводимый в действие лазером, который сможет добраться туда приблизительно за 20 лет с момента запуска.

А пока будут вестись соответствующие исследования, разработки необходимых технологий и идти подготовка к запуску "нанокосмического аппарата", будет необходимо произвести самое тщательное изучение системы Альфа Центавра. И это невозможно сделать без кардиальной модернизации имеющихся астрономических инструментов. Одной из главных трудностей в этом деле является ослепительный свет от звезды изучаемой системы, который заглушает более слабый свет, отраженный от поверхности планет и других астрономических тел. Напомним нашим читателям, что космический телескоп Kepler использовал эту "трудность" во благо и производил поиск планет по изменениям яркости свечения звезды в момент прохода планеты на ее фоне. Однако, получить снимок самой экзопланеты таким способом не предоставляется возможным.

Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра


В октябре прошлого года было объявлено о создании проекта Project Blue, целью которого является создание телескопа, способного подавлять свет от звезд и делать прямые снимки планет, выискивая из них те, которые являются потенциально пригодными для жизни. Основным инструментом, который позволяет производить прямую съемку, является так называемый коронограф, снабженный мощным вычислительным устройством, выполняющим сложную обработку получаемых данных.

Коронографы являются устройствами, позволяющими заблокировать свет от звезды изучаемой системы. Такие устройства уже использовались с 1990-х годов во множестве космических миссий, преимущественно по изучению нашего Солнца. И в настоящее время технология коронографии уже достигла уровня стабильности и контрастности, требующегося для получения снимков экзопланет, находящихся в ближайших звездных системах.

Группа, стоящая позади проекта Breakthrough Initiatives берет на себя финансирование большей части затрат на разработку необходимых технологий и изготовление научного оборудования, предназначенного для увеличения качества работы системы адаптивной оптики телескопа VLT. Эти системы, используя так называемый датчик фронта оптического импульса, могут произвести коррекцию искажений, источником которых являются собственно атмосфера Земли и атмосферные явления. Новый датчик фронта импульса и новый коронограф получит модуль "Imager and Spectrometer for mid-Infrared" телескопа VLT. Наряду с этим на телескоп будет установлено дополнительное оборудование, позволяющее правильно откалибровать оптическую систему и произвести настройку основных параметров блока формирования изображений, таких, как направление, яркость и контрастность.

Согласно уже намеченным планам, все необходимые модернизации телескопа VLT будут завершены к 2019 году, как раз к началу так называемого этапа "осторожных и тихих поисков".
  • Просмотров: 29
Похожие материалы
  • Телескоп Kepler обнаружил более сотни новых планет, некоторые из которых могут быть пригодными для жизни Телескоп Kepler обнаружил более сотни новых планет, некоторые из которых могут быть пригодными для жизни
  • Космический телескоп Kepler удваивает количество открытых им экзопланет Космический телескоп Kepler удваивает количество открытых им экзопланет
  • Новый космический телескоп WFIRST будет иметь возможности, в 100 раз превышающие возможности телескопа Hubble Новый космический телескоп WFIRST будет иметь возможности, в 100 раз превышающие возможности телескопа Hubble
  • Получено подтверждение существования 1000-ной планеты, из кандидатов, обнаруженных космическим телескопом Kepler Получено подтверждение существования 1000-ной планеты, из кандидатов, обнаруженных космическим телескопом Kepler
  • Крошечный космический телескоп нацеливается на изучение атмосфер огромных планет-суперземель Крошечный космический телескоп нацеливается на изучение атмосфер огромных планет-суперземель
    • Отзывы читателей
    Машины-монстры: Самая быстрая в мире кровать Машины-монстры: Самая быстрая в мире кровать KnowHow Сегодня, 09:05
    Ученые превратили грызуна в агрессивного убийцу-зомби одним щелчком выключателя Ученые превратили грызуна в агрессивного убийцу-зомби одним щелчком выключателя KnowHow Сегодня, 09:05
    Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра KnowHow Сегодня, 09:04
    Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Государство Сегодня, 08:35
    Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Государство Сегодня, 08:28
    В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока Государство Сегодня, 08:18
    Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Государство Сегодня, 08:17
    Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Государство Сегодня, 08:16
    В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом Новости Сегодня, 02:01
    Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Новости Сегодня, 02:00
    Азат Перуашев прокомментировал два смертельных случая в ЦОНах Азат Перуашев прокомментировал два смертельных случая в ЦОНах Новости Сегодня, 02:00
    17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета Новости Сегодня, 02:00
    "Сбежавший" маскот ЭКСПО-2017 Сауле завела аккаунт в Facebook Новости Сегодня, 02:00
    Пять технологий, которые, по мнению компании IBM, войдут в нашу жизнь за следующие пять лет Пять технологий, которые, по мнению компании IBM, войдут в нашу жизнь за следующие пять лет KnowHow Вчера, 09:05
    Ученые Ученые "завязали" самый сложный из самых маленьких "узлов" KnowHow Вчера, 09:05
    Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах Казахстанцам предлагают сообщать о подозрительных лицах Государство Вчера, 02:39
    ЕНПФ возглавила Нурбиби Наурызбаева ЕНПФ возглавила Нурбиби Наурызбаева Государство Вчера, 02:38
    Задержан бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев Задержан бывший замруководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев Государство Вчера, 02:36
    В период аттестации моратория на поступление на госслужбу не будет В период аттестации моратория на поступление на госслужбу не будет Государство Вчера, 02:23
    Ерик Султанов проинспектировал рынки Петропавловска Ерик Султанов проинспектировал рынки Петропавловска Государство Вчера, 02:17