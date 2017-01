Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра

В рамках программы Breakthrough Initiatives, организатором которой является российский миллиардер Юрий Мильнер и целью которой являются поиски внеземных форм жизни, планируется провести изучение миллиона звезд и их планетарных систем. Первые исследования будут направлены на изучение системы Альфа Центавра, самой близкой к Земле звездной системе, и на изучение подобных Земле экзопланет, обнаруженных телескопом Kepler и другими астрономическими инструментами. Для успешного претворения своих идей в жизнь, программа Breakthrough Initiatives обеспечивает финансирование модернизации аппаратных средств телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории, располагающегося в Чили, который после этого обретет способности подробного изучения планет, находящихся в ближайшем окружении Солнечной системы.Несмотря на то, что система Альфа Центавра является самой близкой к Солнцу звездной системой, их разделяет расстояние 4.37 световых года, однако самому быстрому современному космическому аппарату для того, чтобы добраться туда потребуется порядка 30 тысяч лет. Но такая цифра не испугала Стивена Хокинга и Марка Цукерберга, которые организовали проект, в рамках которого, если все сложится успешно, в систему Альфа Центавра отправится малый "нанокосмический аппарат", приводимый в действие лазером, который сможет добраться туда приблизительно за 20 лет с момента запуска.А пока будут вестись соответствующие исследования, разработки необходимых технологий и идти подготовка к запуску "нанокосмического аппарата", будет необходимо произвести самое тщательное изучение системы Альфа Центавра. И это невозможно сделать без кардиальной модернизации имеющихся астрономических инструментов. Одной из главных трудностей в этом деле является ослепительный свет от звезды изучаемой системы, который заглушает более слабый свет, отраженный от поверхности планет и других астрономических тел. Напомним нашим читателям, что космический телескоп Kepler использовал эту "трудность" во благо и производил поиск планет по изменениям яркости свечения звезды в момент прохода планеты на ее фоне. Однако, получить снимок самой экзопланеты таким способом не предоставляется возможным.В октябре прошлого года было объявлено о создании проекта Project Blue, целью которого является создание телескопа, способного подавлять свет от звезд и делать прямые снимки планет, выискивая из них те, которые являются потенциально пригодными для жизни. Основным инструментом, который позволяет производить прямую съемку, является так называемый коронограф, снабженный мощным вычислительным устройством, выполняющим сложную обработку получаемых данных.Коронографы являются устройствами, позволяющими заблокировать свет от звезды изучаемой системы. Такие устройства уже использовались с 1990-х годов во множестве космических миссий, преимущественно по изучению нашего Солнца. И в настоящее время технология коронографии уже достигла уровня стабильности и контрастности, требующегося для получения снимков экзопланет, находящихся в ближайших звездных системах.Группа, стоящая позади проекта Breakthrough Initiatives берет на себя финансирование большей части затрат на разработку необходимых технологий и изготовление научного оборудования, предназначенного для увеличения качества работы системы адаптивной оптики телескопа VLT. Эти системы, используя так называемый датчик фронта оптического импульса, могут произвести коррекцию искажений, источником которых являются собственно атмосфера Земли и атмосферные явления. Новый датчик фронта импульса и новый коронограф получит модуль "Imager and Spectrometer for mid-Infrared" телескопа VLT. Наряду с этим на телескоп будет установлено дополнительное оборудование, позволяющее правильно откалибровать оптическую систему и произвести настройку основных параметров блока формирования изображений, таких, как направление, яркость и контрастность.Согласно уже намеченным планам, все необходимые модернизации телескопа VLT будут завершены к 2019 году, как раз к началу так называемого этапа "осторожных и тихих поисков".