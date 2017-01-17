Ученые превратили грызуна в агрессивного убийцу-зомби одним щелчком выключателя

Сегодня, 09:05Исследователи из Йельского университета идентифицировали два участка в миндалине головного мозга, центре, отвечающем за эмоции и побуждения, активация которых превращает подопытное животное в неконтролируемого и агрессивного убийцу-зомби. Один из этих участков отвечает за хищное охотничье поведение животного, а второй - за использование мускулатуры шеи и челюстей с целью совершения укуса и убийства преследуемой жертвы.Ученые использовали технологию оптогенетики, технологию оптического возбуждения, для контроля и активации нейронов двух вышеупомянутых областей мозга. Когда в мозг животного не подается свет лазера, это животное ведет себя полностью естественным образом. Но только стоит включить лазер, как животные обретают многие из черт зомби из сериала "Ходячие мертвецы", они активно и без всякой видимой причины начинают нападать на все вокруг, кусать и рвать на части даже неодушевленные предметы, к примеру, пробки от бутылок и палочки, которые были помещены для этих целей в клетку."Охотничьи инстинкты являются одним из основополагающих факторов процесса эволюции и развития головного мозга" - рассказывает Иван де Арауйо (Ivan de Araujo), ведущий исследователь, - "Без этих инстинктов человек никогда не стал бы разумным видом. Несмотря на то, что данный инстинкт стал своего рода атавизмом в наше время, его "тайные тропы" в головном мозге никуда не делись".Во время экспериментов ученые отметили интересный факт, что, несмотря на неконтролируемую природу агрессии, животные никогда не нападали на других животных их же вида, которые находились вместе с ними в клетке. Кроме этого, уровень агрессии животного напрямую зависел от уровня сытости этого животного. "Мы видим, что эти участки не управляют агрессией в чистом виде" - рассказывает Иван де Арауйо, - "Агрессивное поведение также зависит от интереса и необходимости скорейшего получения пищи животным".Используя выборочное управление каждой из частей головного мозга, ученые определили, что при активации только "области преследования", животное будет охотиться за добычей, но не будет в состоянии убить ее. Усилие работы мускулатуры челюстей снижается в таком случае в два раза. "В таком состоянии животное попросту не может нанести смертельный укус" - рассказывает де Арауйо.В своих дальнейших исследованиях ученые постараются выяснить больше о работе каждого из "агрессивных" участков мозга животного, а особое внимание будет уделено взаимной координации работы этих участков. "Так мы сможем установить причины вспышек неконтролируемой агрессии, которые достаточно часто возникают как у животных, так и у людей" - рассказывает Иван де Арауйо, - "Это позволит найти способы подавления таких вспышек, которые очень часто приводят к очень печальным последствиям".