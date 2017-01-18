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Алматы лидирует по числу одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса

Сегодня, 20:28
Алматы лидирует по числу одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса


В рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» в прошлом году более 300 алматинских предпринимателей получили финансовую поддержку. Это в 2,2 раза больше, чем в 2015 году. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

В 2016 году кредитный портфель составил 78,8 млрд тенге (2015 году — 30,9 млрд тенге), объем субсидирования — 15,3 млрд тенге (2015 году — 6,2 млрд тенге), рост составил 2,5 раза.

Кроме того, мегаполис поднялся на первое место по числу одобренных проектов за время реализации Программы «Дорожная карта бизнеса — 2020», в 2014 году Алматы занимал 9-е место, в 2015 году — 3-е место. Такие результаты озвучил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы Алмас Мадиев в ходе совещания по подведению итогов работы Программы за 2016 год. По его словам, в прошлом году 198 проектов были просубсидированы на 15,3 млрд тенге, 77 проектов получили гарантирование на 794 млн тенге, также 31 предпринимателю были вручены гранты на общую сумму 84 млн тенге.

Алматы лидирует по числу одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса

Фото: пресс-служба акима Алматы

Отметим, что наряду с госпрограммой «Дорожная карта бизнеса — 2020» в Алматы действует Региональная программа «Жибек Жолы». Она разработана для поддержки алматинских предпринимателей в сфере торговли и услуг. В рамках первого этапа 2015 года были поддержаны 77 проектов на 4 млрд тенге. За счет револьверного возврата средств в текущем году профинансировано еще 10 проектов на 1,2 млрд тенге. В рамках второго этапа поддержано 40 проектов на 2,6 млрд тенге.

Кроме того, в ходе Совета 7 алматинским предприятиям было одобрено включение в программу на предстоящий год:

— производитель специй ТОО «Royal Food»;

— медицинский центр ТОО «On Clinic Almaty»;

— предприятие по пошиву одежды ИП «Шарипов»;

— предприятие по организации грузовых перевозок ИП «Канагатов М.»;

— сборка компьютеров и периферийного оборудования АО «Логиком»;

— аренда и управление собственной недвижимостью ТОО «Корпорация «Алтын Заман Инвест».

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