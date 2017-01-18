Арестократия в РК: операция «Преемник» или отсечение «руки Кремля»?Сегодня, 07:20 Что пишут о Казахстане: обзор зарубежной прессы (17 января)
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NOVAYAGAZETA.RU: «Казахстанская арестократия» - Страну накрыло волной задержаний высокопоставленных чиновников. Зачистка перед операцией «Преемник» — или отсечение «руки Кремля»?
REGNUM.RU: «Внук Назарбаева публично назвал имена казахстанских «врагов народа» - В черный список Айсултана Назарбаева попали известные в стране политические тяжеловесы.
MOSCOW-BAKU.RU: «Казахстан блокирует назначение генсека ОДКБ, поскольку не хочет портить отношения с Азербайджаном» - Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor в одной из своих последних публикаций выразила мнение, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване в октябре, а белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от участия в саммите, который прошел в декабре минувшего года в Санкт-Петербурге, из-за несогласия с возможным назначением на пост нового генсека организации представителя Армении.
STANRADAR.COM: «Пан или пропал? Что на самом деле происходит с Евразийским союзом» - В эпоху информационных войн одним из главных становится вопрос: что на самом деле происходит? Так и с евразийской интеграцией. В 2016 уже по традиции оценки ее перспектив диаметрально разошлись: от радостных гимнов до похоронных маршей. Каким в сухом остатке был минувший год для евразийского интеграционного проекта?
VESTIKAVKAZA.RU: «Что дал ЕАЭС прошедший год» - Экономические итоги 2016 года для ЕАЭС оказались лучше, чем в 2015. Хотя ВВП ЕАЭС в 2016 году сократился на 0,3%, это существенно меньше, чем было в 2015 году, когда ВВП сократился на 2,5%. Как заявила член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, «в 2016 году ВВП сократился только у двух участников - у Белоруссии и России, у всех остальных государств уже наблюдался рост. На следующий 2017 год наши прогнозы показывают, что рост будет в целом по всем государствам ЕАЭС».
SPUTNIK.KG: «Куда приведет "Шелковый путь" - Представители Казахстана и Кыргызстана на Гайдаровском форуме рассказали о процессе сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути.
IA-CENTR.RU: «Казахстан-2017: Создание президентской республики было тактическим решением» - В конце прошлого года Библиотека Первого Президента РК - Лидера нации презентовала книгу «Модель Назарбаева: известная история в новом прочтении». Хотя книга приурочена к юбилейной дате – 25-летию независимости – в ней нет привычного для парадных изданий пиетета, который зачастую располагает к выборочному и поверхностному изложению фактов.
«Алексей Дзермант: Новые казахские кинопроекты — культурный авангард» - Авангард нарождающегося евразийского кинематографа, у которого неизбежно успешное будущее, - председатель белорусского "IMHOCLUB.by" Алексей Дзермант о современном казахстанском кинематографе как авангарде евразийского.
PRAVDA.RU: «Встреча в Астане спасет Дамаск» - В Астане идет подготовка к началу мирных переговоров по Сирии. Мирные переговоры начнутся уже 23 января в столице Казахстана, на которых Турция, Иран и Россия выступят в качестве гарантов. Россия, Турция и Иран выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии и не видят военного решения проблемы.
EADAILY.COM: «Лавров пригласил США на переговоры по Сирии в Астане» - Россия приглашает на встречу в Астане по сирийскому урегулированию представителей США, заявил во вторник, 17 января, на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
KVNEWS.RU: «В 2016 году главным торговым партнером Омской области стал Казахстан» - По данным за 11 месяцев, объем экспорта в соседнюю республику превысил 130 млн рублей.
RUNEWS24.RU: «Ученые из РФ предложили «воскресить» каспийских тигров в Казахстане» - «Воскрешать» популяцию тигров планируется у казахстанского озера Балхаш.