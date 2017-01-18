British American Tobaccо станет крупнейшей табачной компанией мира

Сегодня, 02:12

Руководство компаний British American Tobacco (BAT) и Reynolds American согласовало условия сделки, по завершении которой BAT, уже держащая 42,2% акций конкурента, станет его единственным владельцем. Как следует из сообщений обеих компаний, BAT выкупит 57,8% акций Reynolds с 26-процентной наценкой к их рыночной стоимости к моменту начала переговоров о слиянии, пишет РБК.



За каждую бумагу акционеры Reynolds получат по 0,526 акции BAT и 29,44 доллара, что соответствует 59,64 доллара за акцию. Общая сумма сделки составит 49,4 млрд долларов.

Слияние BAT с Reynolds должно привести к созданию крупнейшей по товарообороту и операционной прибыли публичной табачной компании (сейчас этот статус принадлежит Philip Morris International Inc.).

«Наше объединение с Reynolds позволит с выгодой использовать лучшие стороны обеих компаний. Это приведет к созданию сильного, глобального бизнеса с прямым доступом на наиболее привлекательные рынки мира. Мы полагаем, что это придаст дополнительный стимул устойчивому росту прибыли и увеличению дивидендов для наших акционеров на долгосрочный период», — прокомментировал сделку глава BAT Никандро Дуранте.

В настоящее время Reynolds, которой принадлежат всемирно известные бренды Camel и Pall Mall и т. д., удерживает вторую по величине долю табачного рынка США (34%), в то время как BAT лидирует на рынках ряда стран Южной Америки, Африки и Азии. Объединенная компания, как ожидается, существенно усилит свои позиции на мировом рынке, при этом укрепление позиций на рынке США позволит BAT увеличить рост выручки в среднем на 0,51 п.п. в год, а синергетический эффект от объединения позволит только в ближайшие три года сэкономить как минимум 400 млн долларов.

Закрыть сделку планирует в третьем квартале 2017 года, после того как условия слияния одобрят акционеры BAT и Reynolds, а также антимонопольные органы США и Японии.