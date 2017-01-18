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Доллар заметно подешевел к тенге в среду

Сегодня, 10:15
18 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии
Доллар заметно подешевел к тенге в среду


Фото: © Depositphotos.com/schankz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

Доллар заметно подешевел к тенге в среду


К вечеру вторника доллар пошёл на снижение
17 января на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дне... →


- доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),
- евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),
- китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).
Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 330,52 тенге за доллар (-2,16 тенге), объем торгов – 54 500 тыс. USD (+32 500 тыс. USD).
По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,4789 тенге за юань (-0,2191 тенге), объем торгов – 900 тыс. юаней (+400 тыс. юаней).
Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.
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