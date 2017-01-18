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GM пообещает вложить $1 млрд в заводы в США

Сегодня, 02:11
GM пообещает вложить $1 млрд в заводы в США


General Motors планирует объявить 17 января, что вложит 1 млрд долларов в заводы в США, что будет способствовать созданию более 1000 новых рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В самом начале января избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал автопроизводителей, отдельно упомянув GM, за ввоз в США произведенных за границей автомобилей. GM на заводе в Мексике выпускает Chevrolet Cruze. Трамп потребовал, чтобы американские компании строили заводы в США либо платили повышенную — 35%-ную — импортную пошлину за ввоз продукции, произведенной за рубежом. Источник Bloomberg подчеркнул, что будет объявлено о решениях, которые были задуманы и одобрены еще до избрания Трампа 8 ноября 2016 года, сообщает издание vedomosti.ru.

GM в ответ на критику Дональда Трампа заявила, что не будет менять планы по размещению производств за рубежом. Как сказала гендиректор корпорации Мэри Барра на презентации нового внедорожника Terrain, сборку которого GM переносит из Канады в Мексику: «Автомобильный бизнес требует долгосрочного планирования при выборе мест для размещения производств, решения принимаются на два или четыре года вперед» (цитата АР). Также компания сообщила, что окончательно сократит 3300 рабочих мест на трех предприятиях в США и временно сократит объем производства еще на пяти заводах из-за слабого спроса.

Между тем после заявлений Дональда Трампа Ford сообщил, что решил отменить строительство нового сборочного предприятия в Мексике стоимостью 1,6 млрд долларов. Американо-итальянская группа Fiat Chrysler объявила о намерении создать 2000 рабочих мест в США. К 2020 году она планирует инвестировать 1 млрд долларов в свои заводы на территории штатов Мичиган и Огайо.

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