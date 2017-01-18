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Машины-монстры: RM 50-03 - самые легкие на свете механические часы, изготовленные из графена

Вчера, 09:05
Машины-монстры: RM 50-03 - самые легкие на свете механические часы, изготовленные из графена


В рамках выставки Salon International De La Haute Horlogerie, проходившей недавно в Женеве, Швейцария, компания Richard Mille, выпускающая высококачественные часы под торговой маркой McLaren F1, представила новый сверхлегкий механический хронограф RM 50-03, корпус и механизм которого изготовлен из графенового материала и вес которого равен всего 40 граммам. А данное достижение стало возможным благодаря сотрудничеству специалистов компании Richard Mille с учеными из Манчестерского университета, научного учреждения, в стенах которого работают первооткрыватели графена Андрей Гейм и Константин Новоселов, получившие в свое время за это Нобелевскую премию в области физики.

Подавляющее большинство деталей механизма и корпуса часов RM 50-03 изготовлено из уникального композитного материала Graph TPT, в основе которого, как можно понять из всего вышесказанного, лежит графен. Этот материал весит гораздо меньше металлов и сплавов, традиционно используемых в часовом деле, однако его прочность и износостойкость не ни в чем уступает аналогичным параметрам вышеупомянутых металлических соединений.

Помимо корпуса и механизма часов RM 50-03, графен использован и в материале, из которого изготовлен браслет этих часов. Графен, введенный в состав традиционного полимерного резинового материала увеличил прочность, эластичность и другие свойства материала, и, также как и в предыдущем случае, уменьшил вес материала в целом.

Напомним нашим читателям, что графен - это форма углерода с плоской кристаллической решеткой одноатомной толщины. В настоящее время графен, обладающий множеством уникальнейших физических, электрических и механических свойств, рассматривается как один из перспективных материалов для его использования в электронике следующего поколения и системах аккумулирования энергии. Но, параллельно с этим, множество научных групп работают над созданием на базе графена новых материалов для автомобильной, аэрокосмической и других отраслей промышленности.

"Сотрудничество с McLaren и Richard Mille открыло новую область применения графеносодержащих материалов" - рассказывает профессор Янг, руководитель Отдела полимеров и технологий Манчестерского университета, - "Мы показали возможность использования графена в деталях самых высокоточных часов, которые стали намного легче и более надежными по сравнению с часами, изготовленными из традиционных материалов".

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
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