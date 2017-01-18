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В Китае создется самый яркий в мире лазер на свободных электронах

Вчера, 09:05
В Китае создется самый яркий в мире лазер на свободных электронах


Неподалеку от Даляна, прибрежного года в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, завершается строительство научного сооружения, которое чуть позже станет самым ярким в мире ультрафиолетовым (extreme ultraviolet, EUV) лазером на свободных электронах (Free Electron Laser, FEL). Использованное в конструкции лазера самое высокотехнологичное оборудование позволит ему вырабатывать порядка 140 триллионов фотонов за один импульс, длительность которого не превышает 1 пикосекунды. Строится это сооружение при участии Института физической химии в Даляне и Шанхайского института прикладной физики под эгидой китайской Академии Наук. А затраты на создание этого лазера уже составили 140 миллионов юаней (около 20 миллионов американских долларов).

Вспышки света от нового лазера DCLS (Dalian Coherent Light Source) "осветят" самые мельчайшие аспекты процессов и явлений микроскопического мира. "Высокоскоростные источники ультрафиолетового света позволяют нам проводить исследования на уровне отдельных атомов, молекул и наноразмерных частиц различных материалов" - рассказывает академик Янг Ксуеминг (Yang Xueming), заместитель директора Института физической химии в Даляне.

Яркость и длительность импульса источника света являются ключевыми моментами в проведении исследований. "Чем выше яркость импульса, тем более четко мы сможем видеть явления микроскопического масштаба" - рассказывает Янг, - "А так как множество физических и биологических процессов, химических реакций происходят в фемтосекундном масштабе времени, нам требуется очень быстродействующий "фонарь"".

После ввода в эксплуатацию, лазер DCLS будет использоваться для проведения исследований в самых различных областях. При его помощи будут исследоваться процессы горения, что позволит улучшить эффективность сжигания топлива и уменьшить количество выбросов вредных веществ в окружающую среду. Помимо этого, лазер будет использоваться при исследованиях новых материалов, которые станут основой полупроводниковых чипов следующих поколений.

И в заключении следует отметить, что около 90 процентов от всех устройств и узлов, использованных в конструкции лазера DCLS, были разработаны и изготовлены в Китае. А строительство этого сооружения является первым этапом программы по созданию целой серии лазеров на свободных электронах следующего поколения.
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