В центральной части Италии произошло мощное землетрясение

Сегодня, 20:37

В Центральной Италии произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает Reuters. Эпицентр находился на глубине 10 километров примерно в 100 километрах к северу от итальянской столицы, магнитуда составила 5,4.

Толчки ощущались в Риме и в городах трех регионов — Лацио, Абруццо и Марке. О жертвах и разрушениях пока не сообщается, пишет lenta.ru.

По данным геологической службы США, эпицентр располагается всего в семи

километрах от города Аматриче, серьезно пострадавшего от землетрясения

24 августа 2016 года. Тогда в Аматриче и соседних городах Аккумоли

и Аркуате погибли 300 человек, тысячи домов были разрушены. Сейсмологи

зафиксировали более 45 тыс. афтершоков, включая крупное землетрясение

в октябре магнитудой 6,6. Тогда пострадали десятки человек.



Экономический ущерб от землетрясения в Италии превышает $1 млрд

Позднее в Центральной Италии произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки ощущались в Риме. Новые толчки были зафиксированы в 11:15 по местному времени. В качестве меры предосторожности была проведена эвакуация пассажиров римского метро. В школах и других учебных заведениях в этих областях прекращены занятия, учащиеся выведены в безопасные места. Власти также рекомендовали жителям покинуть дома и оставаться на улице до тех пор, пока спасатели не проверят устойчивость зданий.