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В Казахстане проверят продукты с маркировкой ЭКО и БИО

Сегодня, 02:28
В Казахстане проверят продукты с маркировкой ЭКО и БИО


Комитет по защите прав потребителей усилит проверки импортной пищевой продукции на правомерность использования маркировки «ЭКО», «БИО» и Organic, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

«Очень часто производители стремятся привлечь внимание к своей продукции и повысить продажи путем маркировки товаров различными названиями, дающими основания предполагать, что их еда или косметика является «натуральной и экологичной», — отметили в комитете.
В связи с этим работа по проверке пищевой продукции на законность маркировкой знаками «ЭКО», «БИО», Organic и других указаний об органическом или экологическом чистом происхождении будет усилена.

«По фактам реализации импортной продукции без сертификатов инспекции уполномоченного органа страны-экспортера, отсутствия сведений о документах прохождении процедуры (оценки) соответствия в Республике Казахстан направляются уведомления производителям, а также в уполномоченные органы государств — членов Евразийского экономического союза о принятии мер надлежащей защиты портебительского рынка Казахстана», — сообщили в пресс-службе.


В Казахстане проверят продукты с маркировкой ЭКО и БИО

Маркировку ЭКО и БИО незаконно использовали 90 компаний

При этом в отношении недобросовестных поставщиков и торговых сетей будут приниматься меры административного характера, в том числе изъятие из реализации несоответствующей продукции.

Отметим, что совместно с общественными организациями защиты прав потребителей комитетом ведется реестр несоответствующей (в том числе органической) продукции и реестр недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности. «Проводимая работа несет информативный характер и позволяет потребителю более ответственно и обдуманно подходить к выбору того или иного товара», — пояснили в Комитете по защите прав потребителей РК.

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