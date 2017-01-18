Новости / Государство

В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста

Сегодня, 02:23
В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста


Террорист, расстрелявший в новогоднюю ночь посетителей ночного клуба в Стамбуле, задержан властями, сообщает газета Hurriyet. Во время нападения погибли 39 человек, сообщает РБК.

По данным издания, террорист был задержан в квартире в одном из районов Стамбула, где он находился вместе со своим четырехлетним сыном. По данным издания, задержанного зовут Абдулгадир Машарипов.

Объектом нападения террорист выбрал ночной клуб Reina в Стамбуле, где отмечали Новый год около 700 человек. Вооруженный автоматом, он застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение и открыл огонь по посетителям. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения.

В ту же ночь многие СМИ написали о поимке нападавшего, однако позже прокуратура опровергла эту информацию.


В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста

В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека

Как ранее писал РБК, личность террориста полиция установила к 7 января, нападение осуществил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан. По версии полиции, он вошел в клуб и выпустил в посетителей 180 пуль. После этого нападавший ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба. Именно благодаря таксисту и удалось установить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Известно, что Абдулгадир Машарипов приехал в Стамбул из Коньи. Он родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки.

  • Просмотров: 24
Похожие материалы
  • В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека В Турции по подозрению в причастности к теракту задержаны 23 человека
  • Число погибших при попытке переворота в Турции превысило 290 человек Число погибших при попытке переворота в Турции превысило 290 человек
  • Полиция задержала 13 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле Полиция задержала 13 подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
  • В Стамбуле рядом с автобусной остановкой прогремел взрыв В Стамбуле рядом с автобусной остановкой прогремел взрыв
  • В центре Стамбула подорвался смертник В центре Стамбула подорвался смертник
    • Отзывы читателей
    Американцы высказались о правлении Барака Обамы Американцы высказались о правлении Барака Обамы Государство Сегодня, 02:30
    В Казахстане проверят продукты с маркировкой ЭКО и БИО В Казахстане проверят продукты с маркировкой ЭКО и БИО Государство Сегодня, 02:28
    В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста Государство Сегодня, 02:23
    British American Tobaccо станет крупнейшей табачной компанией мира British American Tobaccо станет крупнейшей табачной компанией мира Государство Сегодня, 02:12
    GM пообещает вложить $1 млрд в заводы в США GM пообещает вложить $1 млрд в заводы в США Государство Сегодня, 02:11
    Машины-монстры: Самая быстрая в мире кровать Машины-монстры: Самая быстрая в мире кровать KnowHow Вчера, 09:05
    Ученые превратили грызуна в агрессивного убийцу-зомби одним щелчком выключателя Ученые превратили грызуна в агрессивного убийцу-зомби одним щелчком выключателя KnowHow Вчера, 09:05
    Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра Телескоп VLT получит новые средства, которые позволят ему подробно изучить систему Альфа Центавра KnowHow Вчера, 09:04
    Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Баглан Майлыбаев подозревается в разглашении государственных секретов Государство Вчера, 08:35
    Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Аккаунт Минздрава в Instagram оказался фейком Государство Вчера, 08:28
    В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока В Туркестане построят завод по переработке верблюжьего молока Государство Вчера, 08:18
    Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Гульнара Каримова допрошена по делу о коррупции Государство Вчера, 08:17
    Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Государство Вчера, 08:16
    В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом В Qazaq Air начато служебное расследование после инцидента с нетрезвым пилотом Новости Вчера, 02:01
    Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Борьбой с вредными продуктами в РК заинтересовались депутаты Новости Вчера, 02:00
    Азат Перуашев прокомментировал два смертельных случая в ЦОНах Азат Перуашев прокомментировал два смертельных случая в ЦОНах Новости Вчера, 02:00
    17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета 17 января в Кыргызстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета Новости Вчера, 02:00
    "Сбежавший" маскот ЭКСПО-2017 Сауле завела аккаунт в Facebook Новости Вчера, 02:00
    Пять технологий, которые, по мнению компании IBM, войдут в нашу жизнь за следующие пять лет Пять технологий, которые, по мнению компании IBM, войдут в нашу жизнь за следующие пять лет KnowHow 16-01-2017, 09:05
    Ученые Ученые "завязали" самый сложный из самых маленьких "узлов" KnowHow 16-01-2017, 09:05