В Турции заявили о поимке стрелявшего в новогоднюю ночь террориста

Сегодня, 02:23

Террорист, расстрелявший в новогоднюю ночь посетителей ночного клуба в Стамбуле, задержан властями, сообщает газета Hurriyet. Во время нападения погибли 39 человек, сообщает РБК.



По данным издания, террорист был задержан в квартире в одном из районов Стамбула, где он находился вместе со своим четырехлетним сыном. По данным издания, задержанного зовут Абдулгадир Машарипов.

Объектом нападения террорист выбрал ночной клуб Reina в Стамбуле, где отмечали Новый год около 700 человек. Вооруженный автоматом, он застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение и открыл огонь по посетителям. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения.

В ту же ночь многие СМИ написали о поимке нападавшего, однако позже прокуратура опровергла эту информацию.

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Как ранее писал РБК, личность террориста полиция установила к 7 января, нападение осуществил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан. По версии полиции, он вошел в клуб и выпустил в посетителей 180 пуль. После этого нападавший ушел на кухню, где за 13 минут переоделся и сумел незамеченным покинуть здание вместе с паникующими людьми.

Далее террорист поймал такси, доехал до соседнего района, где вышел из машины, заявив водителю, что у него нет денег. Как выяснила полиция, 500 лир он забыл в куртке, которую оставил на кухне ночного клуба. Именно благодаря таксисту и удалось установить личность террориста. Камера наружного наблюдения проследила путь преступника от ночного клуба до машины, а затем полиция нашла водителя такси.

Известно, что Абдулгадир Машарипов приехал в Стамбул из Коньи. Он родился в 1988 году, знает турецкий, арабский и русский языки.