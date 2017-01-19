Акимат и прокуратура проверят КСК Астаны

Сегодня, 20:14

Деятельность большинства КСК не устраивает жителей столицы, а основной проблемой кооперативов собственников квартир является непрозрачность их деятельности, а также отсутствие общей информационной системы. Об этом сегодня на общественных слушаниях, посвященных деятельности КСК заявил аким Астаны Асет Исекешев сообщает пресс-служба акимата.



«Данная сфера является особо важной для столицы, ведь они напрямую связаны с жизнью жителей города. Поэтому акиматом города данной проблеме всегда уделяется особое внимание. В сфере обслуживания жилого фонда существует немало проблемных вопросов относительно работы кооперативов собственников квартир. КСК работают, но деятельность большинства КСК не устраивает граждан», — отметил Асет Исекешев.

Между тем, в ходе собрания участникам общественных слушаний был представлен новый проект «е-КСК», который направлен на внедрение автоматизированных решений в деятельность кооперативов собственников квартир для улучшения коммуникации между ними и жителями. В качестве результата ожидается повышение качества обслуживания и прозрачность финансовой отчетности управляющих компаний и КСК перед жителями, ежегодное пополнение местного бюджета. Кроме того, приложение позволить инициировать официальную регистрацию КСК.

«Проект „е-КСК“ создан в рамках большого проекта смарт Астана „Умный город“. Мы решаем проблему, которую поднимал аким города 11 января на коллегии. На сегодняшний день работа КСК оставляет желать лучшего, уровнем качества обслуживания жители не довольны. Проект направлен на то, чтобы внедрить автоматизированное решение в деятельность КСК для улучшения коммуникации между жителями КСК и, как результат, ожидается повышение качества обслуживания и прозрачность деятельности КСК для жителей», — сообщила заместитель председателя правления АО «Astana innovations» Жаннат Дубирова.

Добавим, что общественные слушания проходят на базе созданного по поручению акима города Совета по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации. Главная цель деятельности созданной структуры — всестороннее развитие города и реализация программы развития с участием экспертного сообщества.

По итогам общественных слушаний аким города поручил своему заместителю Сергею Хорошуну в течение месяца совместно с прокуратурой Астаны и жилищной инспекцией провести проверку правомерности действий со стороны КСК и случаев, где имеются факты нарушений прав граждан. Совету устойчивого развития Астаны совместно с Бюро городских решений в течение месяца поручено разработать комплексный план мероприятий по улучшению работы КСК и предоставить на утверждение. Кроме того, Асет Исекешев поручил создать рабочую группу из числа представителей акимата, КСК и горожан, которая будет заниматься рассмотрением системных вопросов.

Отметим, что столица Казахстана занимает первое место среди других регионов республики по количеству зарегистрированных кондоминиумов (94 %). На сегодняшний день на территории Астаны зарегистрированы 419 КСК и обслуживающих организаций.