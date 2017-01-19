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Банки повысили кредитную активность

Сегодня, 20:24
Банки повысили кредитную активность


Кредитный рынок уже второй месяц прибавляет. В ноябре сразу на 1,1%. К итогу ноября 2015 рост — 4,4%. Свои портфели увеличили 19 банков из 34. Такие данные приводит ranking.kz.

Банки повысили кредитную активность

На первом месте Цеснабанк, который увеличил свой ссудный портфель на 39,8 млрд тенге, до 1,6 трлн тенге. Доля от РК выросла с 10,2% до 10,4%. Цеснабанк занимает 3-е место по объемам ссудного портфеля. По последнему отчету МСФО на 01.10.2016, в ссудном портфеле банка преобладают кредиты юрлиц — 94,1%.

Следом идет АТФБанк с абсолютным приростом на 33,1 млрд тенге, до 712,8 млрд тенге. Доля от РК за месяц увеличилась на 0,1 процентных пункта, до 4,5%. По объему кредитного портфеля АТФБанк расположен на 8-м месте. Согласно финансовой отчетности на 30 сентября 2016 года, доля кредитов юрлиц занимает 81,5%. Портфель сосредоточен на корпоративных клиентах, так, АТФБанком и АО «БРК» 3 августа 2016 года было подписано кредитное соглашение по Программе кредитования МСБ в сфере обрабатывающей промышленности на сумму 9 млрд тенге.

Kaspi Bank расположился на 3-м месте — плюс 31,5 млрд, до 765,1 млрд тенге. Доля от РК за ноябрь выросла с 4,7% до 4,9%. По объему кредитного портфеля Kaspi Bank занимает 6-е место. По сравнению с первыми двумя БВУ Kaspi сосредоточен на розничных кредитах, согласно МСФО, за 3-й квартал 2016 года доля кредитов физлиц — 77,3%.

На 4-м месте Народный Банк с абсолютным приростом 28,2 млрд тенге и объемом портфеля в 2,4 трлн тенге. Доля от БВУ РК за месяц не изменилась и осталась на уровне 14,9% - 2-е место по объему кредитного портфеля среди всех БВУ. По финотчетности на 30 сентября 2016 года доля кредитов юрлиц — 74,9%.

Замыкает топ-5 банков по абсолютному приросту кредитного портфеля за ноябрь Банк ЦентрКредит — плюс 27,4 млрд тенге, до 905,4 млрд тенге. Доля от БВУ РК за месяц выросла с 5,7% до 5,8%. По объему ссудного портфеля банк также замыкает топ-5. Стратегия Банка фокусируется на диверсификации кредитного портфеля с увеличением доли в розничном бизнесе и МСБ и на удержании доли корпоративного портфеля на текущем уровне. Согласно отчету МСФО на 30.09.2016, в портфеле банка преобладают кредиты юрлиц — 62,1%.

Банки повысили кредитную активность

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