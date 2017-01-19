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Google поглотил подразделение Twitter

Сегодня, 20:27
Google поглотил подразделение Twitter


Компания Alphabet приняла решение приобрести у Twitter подразделение под названием Fabric, занимающееся созданием инструментов мобильной разработки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании. Финансовые детали, включая стоимость сделки, не разглашаются, пишет vestifinance.ru.

«Сегодня мы начинаем новую главу в истории Fabric и рады сообщить, что подписали соглашение о поглощении Fabric Google и о переходе команды в группу разработчиков Google», — говорится в сообщении компании.

Twitter запустила сервис Fabric в 2014 году. В настоящее время он используется более чем 580 тыс. разработчиков мобильных приложений. Fabric объединял в себе ранее приобретенные Twitter сервисы: Crashlytics (сервис информирования о сбоях в работе приложений) и MoPub (сервер для объявлений, инструментарий для создания рекламы и расширенная технология RTB — торг в реальном времени).

В Alphabet сообщили, что команда Fabric вольется в состав подразделения Google’s Developer Product Group и будет работать совместно с командой Firebase, которая также занимается созданием и выпуском инструментария для мобильных разработчиков и была приобретена Google за несколько дней до запуска Fabric.

Согласно условиям сделки, Google также получит сервис для отслеживания сбоев в приложениях Crashlytics. Покупатель не стал раскрывать, сколько сотрудников Twitter перейдёт в Google по итогам сделки.


Google поглотил подразделение Twitter

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Благодаря этой сделке Google намерена расширить функциональность Firebase. Предполагается, что сервис станет платформой для разработчиков, в которой объединятся инструменты для создания мобильных приложений и отслеживания их работы.

Продажа подразделения Fabric является частью плана Twitter по сокращению рабочей силы и издержек внутри компании. Twitter продала Fabric после недавнего закрытия видеосервиса Vine и сокращения на 9% штата сотрудников.

Компания распродает по частям свой бизнес на фоне падающей прибыли и отказа некоторых крупных потенциальных покупателей, включая Google и Salesforce.com, от покупки Twitter.

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