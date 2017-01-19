Марсоход Curiosity обнаружил второй кусок железно-никелевого метеорита

Вчера, 09:07Не так давно небезызвестный марсоход Curiosity, перемещаясь по поверхности Красной Планеты, нашел достаточно большой кусок породы, имеющей яркий металлический блеск. С большим процентом вероятности этот кусок является частью более большого железно-никелевого метеорита и в таком случае этот метеорит станет вторым железным и третьим по счету метеоритом, обнаруженным марсоходом Curiosity за все время его пребывания на Марсе. Естественно, что находка метеорита вызвала интерес со стороны ученых, и после этого марсоход был направлен к нему для проведения исследований. Результаты этих исследований можно заметить в виде трех маленьких светлых пятен, являющихся следами лазера инструмента ChemCam, который при помощи спектрометра производит анализ химического состава исследуемого образца.Повышенный интерес ученых к находке марсохода Curiosity обусловлен тем, что на Марсе достаточно часто встречаются обломки метеоритов. В свое время марсоход Opportunity обнаружил пять метеоритов, а его близнец Spirit - два. Но ни один из аппаратов предыдущего поколения не мог произвести анализ химического состава метеорита, их возможности ограничивались лишь получением снимков находок с разных ракурсов.Весьма странным является то, что практически все найденные на Марсе метеориты являются железными в то время, как 95 процентов метеоритов и их обломков, найденных на Земле, являются каменными. Ученые допускают, что это связано с различиями условий окружающей среды на Земле и на Марсе. Резкие перепады температур на Марсе разрушают каменистые образования гораздо быстрей, нежели это происходит на Земле. Второй причиной обилия "металлических находок" ученые считают то, что металлические куски гораздо легче выделить из общей массы камней и каменистых нагромождений, которыми в изобилии покрыта поверхность Красной Планеты.По сделанным марсоходом Curiosity снимкам можно узнать весьма немного об этой находке. Грани метеорита относительно гладкие, и это, с первого взгляда, может означать то, что метеорит упал на поверхность относительно недавно. Однако, малое количество влаги и кислорода в марсианской атмосфере просто не в состоянии оказывать пагубное воздействие на вещи и этот метеорит мог лежать на поверхности очень и очень долго, полируясь песчаными бурями и сохраняя свой металлический блеск.