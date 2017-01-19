Ученым удалось синхронизировать отсчет времени с самой высокой на сегодняшний день точностью

Вчера, 09:07Ученые из немецкого исследовательского центра Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) создали огромную сеть, состоящую из лазеров и микроволновых излучателей, суммарная длина которой составляет 4.7 километра. И недавно им удалось синхронизировать работу всех элементов этого в своем роде гигантского "метронома" с самой высокой точностью на сегодняшний день. Погрешность синхронизации времени составила плюс-минус 950 аттосекунд (квинтиллионных долей секунды) а время, в течение которого поддерживалась такая синхронизация, составило 18 часов.Следует отметить, что столь высокая синхронизация времени требуется для произведения сверхскоростной рентгеновской съемки самых быстрых процессов на свете, происходящих на уровне отдельных атомов и молекул. "Такая точность синхронизации времени требуется для многих областей науки и исследований" - рассказывает профессор Франц X. Картнер (Franz X. Kartner), - "Некоторые из задач, к примеру, высокоточная навигация или совместная работа множества телескопов, требуют синхронизации времени с точностью от одной пикосекунды до десятков фемтосекунд".Ученые из научно-исследовательского центра DESY разрабатывают и работают с рентгеновскими лазерами на свободных электронах (X-ray free-electron laser, XFEL), при помощи которых можно получать высококачественные моментальные снимки ультраскоростных процессов, происходящих в "нанокосмосе" молекул и химических реакций. "Рентген обеспечивает превосходное пространственное разрешение на атомарном и молекулярном масштабе" - объясняет профессор Картнер, - "Проблема заключается в получении временной разрешающей способности на уровне аттосекунд, что позволит нам проследить за самыми быстрыми атомарными и молекулярными процессами".Высокоточная синхронизация времени позволит ученым DESY получить временную разрешающую способность в 30 фемтосекунд. Используя одну вспышку рентгеновского лазера FLASH, ученые смогут инициировать определенную химическую реакцию или другой процесс, и произвести анализ результата через четко определенный промежуток времени при помощи второй вспышки этого же лазера. Повторение этого эксперимента с медленно увеличивающимся временем задержки позволит получить последовательность кадров и на их основе создать видео замедленной съемки даже самых быстрых процессов. И естественно, что это невозможно без четкой синхронизации работы всех частей экспериментальной установки."Если в будущем нам удастся добиться еще большей точности синхронизации, это позволит вывести некоторые области современной науки на абсолютно новый качественный уровень. Мы сможем наблюдать процессы, происходящие на аттосекундной шкале времени" - рассказывает профессор Картнер, - "Это, в свою очередь, может обеспечить множество прорывов в самых различных областях науки, начиная от структурной биологии и до материаловедения и фундаментальной физики".