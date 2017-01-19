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В Карагандинской области задержаны два чиновника

Сегодня, 20:32
В Карагандинской области задержаны два чиновника


Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области выявлены коррупционные правонарушения, в результате которых изобличены ряд должностных лиц, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК Сакиев К. на системной основе получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное подписание договоров закупок о поставке медикаментов в рамках госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулы». Как сообщили в нацбюро, Сакиев полностью признал вину.


В Карагандинской области задержаны два чиновника

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Кроме того, по фактам неоднократных поборов со своих подчиненных изобличен руководитель Департамента казначейства Карагандинской области Министерства финансов РК Нурпеисов.

«Должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тыс. тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов. Нурпеисов вину признал полностью», — указывается в информации.

По данным фактам проводится досудебное расследование.

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