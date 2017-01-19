В Казахстане стартует конкурс 48h Film Race

Сегодня, 20:15

В Казахстане второй раз будет проходить конкурс короткометражных фильмов 48 Hour Race Film («Снять за 48 часов»). Событие организовано при поддержке дипломатической миссии США, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию до 16 февраля.

18 февраля в 12.00 участникам направят по электронной почте тему и инструкции по включению специальных компонентов в фильм. Фильм необходимо будет отправить до 20 февраля, 12.00.

27 и 28 февраля состоится премьера всех короткометражных фильмов в Алматы. Показ в Астане состоится 2 марта.

Цель проекта — развитие креативных навыков среди молодых начинающих кинорежиссеров и энтузиастов и создание интересных проектов при маленьком бюджете.

«С одной стороны, 48 часов это очень мало, с другой стороны — это целых 2 дня. Так что дерзай, и у тебя все получится! А мы в свою очередь сделаем все, чтобы твой фильм показали на большом экране где-то между „Трансформерами“ и „Мстителями“!» — говорится на странице конкурса в Facebook.