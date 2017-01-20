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Акимат Астаны разработал карту долевого строительства

Вчера, 20:11
Акимат Астаны разработал карту долевого строительства


Для эффективной реализации нового закона о долевом строительстве и обеспечения транспарентности проводимых работ акиматом Астаны разработана единая карта долевого строительства, об этом сообщает astana.gov.kz.

В карте отображены 56 объектов долевого строительства в разрезе трех районов города. Она включает в себя два направления: проблемные объекты и объекты, строящиеся по нормам нового законодательства. Карта удобна в использовании и многофункциональна. В ней представлена полная информация: адрес и месторасположение жилого комплекса, описание возводимого объекта; прилагаются фото- и видеопоказатели.

Вместе с тем при использовании карты дольщики могут в доступном формате отслеживать информацию о статусе строительного объекта, полную техническую документацию, содержащую достоверную информацию о застройщике, а также сведения о ходе строительства и стадии проводимых работ.

Основные преимущества единой карты долевого строительства — предоставление достоверной информации, обеспечение прозрачности, доступность актуальной информации об объектах ЖК, доступ к единой базе данных, понятный интерфейс для всех категорий пользователей.


Акимат Астаны разработал карту долевого строительства

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На сегодняшний день более 30 особо проблемных объектов жилищного строительства находятся на контроле акимата Астаны, перечень которых размещен на официальном сайте.

Еженедельно на заседаниях межведомственной комиссии заслушивается информация от инициативных групп инвесторов-дольщиков о ситуации по оставшимся объектам. Членами МВК в рамках действующего законодательства оказывается содействие застройщикам в завершении строительства объектов. В случае отсутствия со стороны застройщика конкретной работы рекомендуется провести судебные процедуры по передаче объектов созданным ЖСК для самостоятельного завершения строительства. В период деятельности МВК за 20142016 годы решены вопросы завершения строительства порядка 20 проблемных объектов.

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