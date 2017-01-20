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Анатолий Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе

Вчера, 20:23
Анатолий Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе


Среди участников экономического форума в Давосе царит ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны. Такое мнение высказал в интервью BFM глава «Роснано» Анатолий Чубайс, присутствующий на мероприятии, пишет lenta.ru.

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз… Это был Давос 2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис, у всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом?» — заявил он.


Анатолий Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе

О чем говорили в Давосе?

Разрушение прежнего миропорядка, по словам Анатолия Чубайса, хорошо продемонстрировало выступление на Давосском форуме председателя КНР Си Цзиньпина, которое стало «одой рыночной экономике». «Это произошло два дня назад, и практически в это же время [избранный президент США] Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся», — констатировал глава «Роснано».

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главная тема — «Чуткое и ответственное руководство». Ожидается, что мероприятие соберет рекордное число участников — около трех тысяч политиков, бизнесменов, представителей международных организаций и гражданского общества.

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