Новости / Государство

Ануар Джумадильдаев возглавил Комитет по финансовому мониторингу

Вчера, 20:26
Ануар Джумадильдаев возглавил Комитет по финансовому мониторингу


Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной страничке в Twitter.

Ануар Серкулович Джумадильдаев 22 сентября 1965 года.

В 1990 году окончил Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности математик. В 2006 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности финансист.

19901992 годы — стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы, аспирант УДН им. П. Лумумбы;
19921997 годы — коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы;
19972003 годы — управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы;
20052008 годы — заместитель председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральска;
20082009 годы — и.о. начальника Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности Департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
20092012 годы — заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
С февраля 2012-январь 2015 года — председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
С января 2015 года — председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

  • Просмотров: 25
Похожие материалы
  • Ардак Тенгебаев возглавил Комитет госдоходов Ардак Тенгебаев возглавил Комитет госдоходов
  • Абылкаир Скаков стал заместителем министра обороны Абылкаир Скаков стал заместителем министра обороны
  • Вице-министром по инвестициям и развитию стал Ерлан Хаиров Вице-министром по инвестициям и развитию стал Ерлан Хаиров
  • Глава Комитета по финансовому мониторингу освобожден от должности Глава Комитета по финансовому мониторингу освобожден от должности
  • Назначен руководитель инспекции финансового контроля по ЮКО Назначен руководитель инспекции финансового контроля по ЮКО
    • Отзывы читателей
    Барак Обама написал американцам прощальное письмо Барак Обама написал американцам прощальное письмо Государство Вчера, 20:26
    Ануар Джумадильдаев возглавил Комитет по финансовому мониторингу Ануар Джумадильдаев возглавил Комитет по финансовому мониторингу Государство Вчера, 20:26
    Анатолий Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе Анатолий Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе Государство Вчера, 20:23
    Аналитики: Brent в 2017 году будет стоить $56,3 Аналитики: Brent в 2017 году будет стоить $56,3 Государство Вчера, 20:23
    Акимат Астаны разработал карту долевого строительства Акимат Астаны разработал карту долевого строительства Государство Вчера, 20:11
    Китайцы опубликовали подробную информацию касательно их беспилотника-невидимки Sharp Sword Китайцы опубликовали подробную информацию касательно их беспилотника-невидимки Sharp Sword KnowHow Вчера, 09:04
    Выращен самый сложный искусственный мозг, состоящий из трех различных областей Выращен самый сложный искусственный мозг, состоящий из трех различных областей KnowHow Вчера, 09:03
    Обнаружен вид бактерий, которые, подобно нейронам, общаются друг с другом электрическим способом Обнаружен вид бактерий, которые, подобно нейронам, общаются друг с другом электрическим способом KnowHow Вчера, 09:03
    В Карагандинской области задержаны два чиновника В Карагандинской области задержаны два чиновника Государство 19-01-2017, 20:32
    Google поглотил подразделение Twitter Google поглотил подразделение Twitter Государство 19-01-2017, 20:27
    Банки повысили кредитную активность Банки повысили кредитную активность Государство 19-01-2017, 20:24
    В Казахстане стартует конкурс 48h Film Race В Казахстане стартует конкурс 48h Film Race Государство 19-01-2017, 20:15
    Акимат и прокуратура проверят КСК Астаны Акимат и прокуратура проверят КСК Астаны Государство 19-01-2017, 20:14
    Ученым удалось синхронизировать отсчет времени с самой высокой на сегодняшний день точностью Ученым удалось синхронизировать отсчет времени с самой высокой на сегодняшний день точностью KnowHow 19-01-2017, 09:07
    Марсоход Curiosity обнаружил второй кусок железно-никелевого метеорита Марсоход Curiosity обнаружил второй кусок железно-никелевого метеорита KnowHow 19-01-2017, 09:07
    Создан лазер нового типа, работа которого основана на использовании весьма необычного физического явления Создан лазер нового типа, работа которого основана на использовании весьма необычного физического явления KnowHow 19-01-2017, 09:06
    Австралия разместила рекордный объем облигаций Австралия разместила рекордный объем облигаций Государство 18-01-2017, 20:40
    В центральной части Италии произошло мощное землетрясение В центральной части Италии произошло мощное землетрясение Государство 18-01-2017, 20:37
    Tele2 дарит абонентам месяц мобильной связи и интернета Tele2 дарит абонентам месяц мобильной связи и интернета Государство 18-01-2017, 20:33
    Алматы лидирует по числу одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса Алматы лидирует по числу одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса Государство 18-01-2017, 20:28