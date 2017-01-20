Ануар Джумадильдаев возглавил Комитет по финансовому мониторингу

Вчера, 20:26

Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей официальной страничке в Twitter.



Ануар Серкулович Джумадильдаев 22 сентября 1965 года.



В 1990 году окончил Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности математик. В 2006 году окончил Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет по специальности финансист.

19901992 годы — стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы, аспирант УДН им. П. Лумумбы;

19921997 годы — коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы;

19972003 годы — управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы;

20052008 годы — заместитель председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральска;

20082009 годы — и.о. начальника Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности Департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

20092012 годы — заместитель Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С февраля 2012-январь 2015 года — председатель Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С января 2015 года — председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан.