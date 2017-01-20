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Барак Обама написал американцам прощальное письмо

Вчера, 20:26
Барак Обама написал американцам прощальное письмо


Президент США Барак Обама обратился к согражданам в прощальном письме, призвав их работать над гражданской ответственностью и помнить, что «Америка — это не проект одного человека». Письмо размещено на официальном сайте Белого дома, пишет РБК.

Потребность написать письмо Обама объяснил традицией, которую соблюдали президенты США, — оставлять для приходящего коллеги напутственное письмо. Письмо должно содержать совет, как справиться с ответственностью, «которая связана с высшим постом в США и лидерством в свободном мире». Однако Обама сначала решил обратиться к американцам.

«Потому что все, что я узнал за время моей работы, я узнал от вас. Вы сделали меня лучшим президентом, и вы сделали меня лучшим человеком», — пишет Барак Обама.

Он отметил, что на протяжении восьми лет народ США был для него источником доброты и надежды, который помог ему найти в себе силы. «Я видел, как общины и соседи заботились друг о друг во время худшего экономического кризиса в нашей жизни», — отметил президент США.

Барак Обама подчеркнул, что воодушевлялся молодыми выпускниками и военными офицерами, учеными. «Я видел американцев, чьи жизни были спасены, потому что они наконец получили доступ к медицинской помощи, и семьи, чьи жизни изменились, поскольку их браки признали равными нашим», — написал президент США в прощальном письме.


Барак Обама написал американцам прощальное письмо

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В письме Обама отметил, что независимо от партии американцы должны бросить все силы на работу над гражданской ответственностью.

«И когда прогресс кажется медленным, помните: Америка — это не проект одного человека. Единственное и самое мощное слово в нашей демократии — это слово «мы», — добавил президент США. Письмо Обама заключил, повторив слоган своей избирательной кампании: «Да, мы можем».

Барак Обама покинет пост президента США 20 января после инаугурации республиканца Дональда Трампа. По его словам, после ухода с должности он планировал «провести время с дочерьми» и «писать, не слышать какое-то время своего голоса, пространно отвечающего на вопросы».

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