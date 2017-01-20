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Европейский центробанк сохранил базовую процентную ставку

Вчера, 10:14
Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%
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