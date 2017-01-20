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Казахстанцы приобрели недвижимость в Великобритании на 52 млрд тенге

Сегодня, 00:41
В Комитете государственных доходов раскрыли страны, где казахстанцы предпочитали покупать жилье
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