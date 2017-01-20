Китайцы опубликовали подробную информацию касательно их беспилотника-невидимки Sharp Sword

Вчера, 09:04В свое время мы рассказывали нашим читателям о беспилотном летательном аппарате Sharp Sword, разрабатываемом китайской авиакосмической компанией Aviation Industry Corporation of China. До последнего времени вся информация об этом проекте была ограничена лишь небольшим количеством не очень четких снимков опытного образца аппарата, сделанных, как правило, с большого расстояния. И вот недавно представители китайского правительства все же решились выставить новый беспилотник на всеобщее обозрение, опубликовав, при этом, некоторые его технические характеристики.Напомним, что беспилотник Sharp Sword официально является первым беспилотником-невидимкой, созданным в стране, не являющейся членом блока НАТО. Он был разработан специалистами китайской компании, которая была упомянута чуть выше, а большую часть работ по изготовлению опытного образца была сделана специалистами компании Hongdu Aviation Industry Group. Свой первый полет опытный образец беспилотника Sharp Sword совершил в 2013 году.Согласно опубликованной информации, беспилотник может поднять в воздух полезный груз, весом до двух тонн. У него имеются два отсека, в которых могут располагаться ракеты, бомбы или специализированное оборудование. В качестве двигателя используется турбореактивный двигатель WS-13, выходное сопло и воздухозаборный канал которого имеют специальную форму и щитки, скрывающие его работу от радаров и других средств обнаружения. Длина летательного аппарата составляет 10 метров, а размах крыльев - 14 метров.Аэродинамическая форма Sharp Sword традиционна для аппаратов подобного класса, поэтому он похож как две капли воды на аппараты других проектов, включая американский X-47B, британский Taranis и французский Neuron. Однако, по сравнению с другими аппаратами Sharp Sword имеет ряд преимуществ, он может поднимать более тяжелый груз, невзирая на меньшие габариты корпуса, имеет большую дальность и длительность полета.Среди сообщений, "гуляющих" по китайскому сегменту Интернета, проскакивает информация, что в прошлом году были начаты испытания секретного следующего варианта аппарата серии Sharp Sword, который оснащен двигателем нового типа. Параллельно с этим продолжаются летные испытания и первого опытного образца. А если все пойдет согласно планам китайского правительства, то беспилотники Sharp Sword могут начать поступать на вооружение китайской армии уже в 2019-2020 году.Опытный образец беспилотника Sharp Sword летает сейчас при помощи системы дистанционного управления. Но в будущем он получит интеллектуальную систему управления, которая позволит ему действовать полностью самостоятельно или выступать в качестве ведомого, действующего в паре с самолетом-истребителем под управлением человека-пилота.Беспилотник Sharp Sword предназначен, в первую очередь, для осуществления операций по разведке в областях, покрытых "плотной" сетью противовоздушной обороны. Помимо запуска с наземного аэродрома, конструкция беспилотника предусматривает возможность запуска с палубы авианосца и для этого сейчас ведется разработка специальной катапульты нового типа.