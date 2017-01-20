Обнаружен вид бактерий, которые, подобно нейронам, общаются друг с другом электрическим способом

Вчера, 09:03Бактерии, в большинстве случаев, являются одноклеточными организмами. Но это еще не означает, что они - одиночки. Некоторые из видов одноклеточных бактерий живут большими колониями, как люди в городах-мегаполисах. И, подобно людям, эти бактерии общаются друг с другом различными способами, что позволяет поддерживать всю колонию в жизнеспособном состоянии. Не так давно группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружила, что, по крайней мере одна из разновидностей одноклеточных бактерий, использует электрический коммуникационный механизм, который весьма и весьма напоминает работу нейронов головного мозга.Джинтао Лью (Jintao Liu), исследователь из Калифорнийского университета, работал с бактериями вида Bacillus subtilus, колонии которых образуют тонкие пленки, называемые биопленками. Во время исследований было замечено, что пленка колонии бактерий расширяется и сжимается с определенными интервалами, каждые два часа времени. И процесс этого расширения-сжатия является результатом намеренных действий микроорганизмов, иногда во время расширения бактерии делают паузу для того, чтобы питательные вещества с краев колонии были переправлены ближе к ее центру. Если бы это не произошло, то члены колонии, находящиеся в ее центре, не получили бы пищи, погибли, и колония распалась бы, став уязвимой по отношению к различным внешним факторам.Заметив такое поведение, ученые заинтересовались механизмом управления поведением колонии. Этот механизм кардинально отличается от традиционного химического коммуникационного механизма, используемого бактериями в большинстве случаев. Более тщательные исследования показали, что у бактерий B. subtilus в клеточной мембране имеются токопроводящие ионные каналы, проводимость которых может изменяться контролируемым изнутри способом.Наличие каналов, в свою очередь, позволяет бактериям посылать и принимать сигналы при помощи передачи положительно заряженных ионов калия. Когда бактерии в центре колонии начинают ощущать голод, они открывают свои каналы и испускают в пространство ионы калия. Появление этих ионов заставляет сделать то же самое следующих членов колонии, и за счет каскадного эффекта возникает электрический импульс, медленно распространяющийся от центра колонии к ее границам. А этот импульс является чем-то вроде команды, которая приостанавливает дальнейшее расширение колонии бактерий.Описанный выше процесс практически идентичен процессу "стрельбы" нейронов нервных тканей, который так же основан на использовании ионных каналов.К тому же, волна ионов калия, которая проникает за пределы границ колонии бактерий, привлекает в состав этой колонии новых членов, которые до этого находились в "свободном плавании", и способствует объединению с другими колониями этого же вида. Более того, ученые подозревают, что такой коммуникационный механизм может выступать в качестве универсального языка общения между бактериями и колониями различных видов."Вполне вероятно, что именно таким путем могут общаться различные виды микроорганизмов, ведь калий присутствует во всех живых клетках и играет очень важную роль в процессах их жизнедеятельности" - рассказывает Жаклин Хумфрис (Jacqueline Humphries), одна из исследователей, - "Все это может изменить наш взгляд на природу взаимодействия бактерий одного или разных видов и их колоний".