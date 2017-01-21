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Алматы интересен опыт Швеции в сфере туризма и зеленых технологий

Сегодня, 20:25
Алматы интересен опыт Швеции в сфере туризма и зеленых технологий


Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился c шведской делегацией во главе с заместителем министра по торговле и делам ЕС Министерства иностранных дел Швеции Оскаром Стенстрёмом. Стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе главы города.

Аким мегаполиса отметил, что Алматы сформировался как город инициативных людей, где на постоянной основе проводится работа по улучшению бизнес-климата, реализуются реформы в транспортной системе и проект «Умный город».

«Швеция известна как родина инноваций, поэтому нам интересен опыт в таких направлениях, как очистка воды, переработка мусора, возобновляемые источники, телекоммуникации. Значительные возможности для сотрудничества открывает сфера туризма», — сказал Бауыржан Байбек.

В свою очередь Оскар Стенстрём подчеркнул, что его визит является только началом интенсификации двусторонних экономических отношений.

«На сегодня Казахстан является одним из приоритетных рынков для шведского бизнеса, поскольку мы видим большой потенциал в вашей стране. Думаю данный визит поможет определить конкретные проекты для совместной работы. Алматы славится продвинутой молодежью, техническими специалистами, математиками и наши компании как раз ищут такие таланты», — отметил заместитель министра по торговле и делам ЕС Министерства иностранных дел Швеции.

По его словам расширению деловых связей между странами оказывает содействие Шведско-Казахстанский деловой совет, а также Торговый и инвестиционный Совет Швеции «Business Sweden». Офис организации расположен в Алматы и уже стал региональным хабом, охватывающим страны Центральной Азии.

Зарубежной делегации была представлена деятельность Центра обслуживания инвесторов, потенциал индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий».

За 11 месяцев 2016 года товарооборот между городом Алматы и Швецией составил 53,8 млн долларов США, в южной столице зарегистрировано 8 совместных и 17 шведских предприятий.

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