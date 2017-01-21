Бакытжан Сагинтаев провел совещание по улучшению бизнес-климата страны

Сегодня, 20:24

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в кімет йі провел совещание по вопросам дальнейшего улучшения бизнес-климата Казахстана, сообщает primeminister.kz.



В ходе совещания правительство обсудило пакет законодательных инициатив по улучшению позиций Казахстана в рейтинге Doing Business.

Данные поправки в действующее законодательство были разработаны в конце 2016 года с учетом предложений государственных органов, отечественных и международных экспертов, бизнес-сообщества страны. Проектом предлагается внесение изменений в 6 кодексов и 15 законов, которые предусматривают поправки по 9 индикаторам рейтинга Doing Business: регистрация собственности, открытие предприятий, исполнение контрактов, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, разрешение неплатежеспособности, получение разрешения на строительство, подключение к системе электроснабжения, налогообложение.

Напомним, Казахстан поднялся до 35-го места из 190 стран в ежегодном рейтинге Doing Business — 2017 Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC). По 7 из 10 показателей Казахстан улучшил свои позиции: поднялся на 56-е место в получении разрешений на строительство, на 27-е место по подключению к электроснабжению, на 22-е место по защите миноритарных инвесторов и вошел в первую тройку стран мира по этому показателю. На 9-м месте улучшились казахстанские позиции по регистрации предприятий, международной торговле и разрешению неплатежеспособности. По двум критериям Казахстан остался на прежнем месте — регистрация собственности и обеспечение исполнения контрактов, а по двум снизился — на три пункта по налогообложению и на пять пунктов по получению кредитов.

Рейтинг легкости ведения бизнеса охватывает 11 важных для бизнеса показателей. Десять из этих показателей включены в рейтинг этого года: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности. В этом году были также оценены меры по регулированию рынка труда, но этот показатель не был включен в общий рейтинг легкости ведения бизнеса.