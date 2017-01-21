Cколько стоит команда Дональда Трампа?

Сегодня, 20:22

Совокупное состояние претендентов на ключевые позиции в окружении президента США превышает 6 млрд долларов, пишет издание РБК.



79-летний инвестор, банкир и специалист по антикризисному управлению Уилбур Росс заработал свое состояние (2,5 млрд долларов) на покупке и реструктуризации компаний. Росса называют «королем банкротств». 25 лет он проработал в нью-йоркском отделении банка Ротшильд, дослужился до должности старшего советника по вопросам банкротства. В начале 90-х Росс помог Трампу сохранить казино в Атлантик-Сити. Известен как строгий и умелый переговорщик, который никогда не поддается эмоциям.

Винсент Виола (состояние 1,79 млрд долларов) — основатель одной из крупнейших в мире высокотехнологичных трейдинговых компаний Virtu Financial, владелец клуба НХЛ «Флорида Пантерз». Окончил военную академию США в Вест-Пойнте, служил в 101-й воздушно-десантной дивизии. Учился на юридическом факультете Нью-йоркского университета.

Отвечать за весь малый бизнес в США будет Линда МакМэхон (состояние 1,6 млрд долларов). Она и сама успешный предприниматель. В 1979 году МакМэхон основала крупнейшую в мире федерацию рестлинга — WWE. По мнению Трампа, Макмэхон сможет снизить уровень администрирования в сфере малого бизнеса.

Бетси де Вос (около 1 млрд долларов) — филантроп, невестка Ричарда Девоса, основателя косметической фирмы Amway. Давний спонсор республиканцев, в прошлом — председатель Республиканской партии в штате Мичиган.

Рекс Тиллерсон (состояние — 325 млн долларов), экс президент ЭксонМобил. Ради госслужбы покинул свой пост компании. Тиллерсон неоднократно выступал против санкций в отношении России, из-за которых ему пришлось остановить несколько совместных проектов. У сенаторов и демократов накопилось к Тиллерсону много вопросов, главным образом касающихся его тесных связей с российским руководством. В 2013 году Путин на петербургском экономическом форуме лично вручил главе нефтяного гиганта орден Дружбы.

Стивен Мнучин (состояние — 300 млн долларов) — инвестор и бывший топ-менеджер банка Голдман Сакс, занимал высокие должности в нескольких хедж — фондах, работал финансовым менеджером в Голливуде. Был одним из продюсеров «Безумного Макса», «Гравитации», и других финансово успешных картин. Мнучин никогда не занимал политических постов.

Эндрю Паздер (состояние — 45 млн долларов), один из богатейших людей в ресторанной индустрии. Глава компании CKE Restaurants, управляющей в частности одной из крупнейших в мире сетей фаст-фуда Карлс Джуниор. Неоднократно выступал против повышения минимальной оплаты труда, по его мнению это мешает малому бизнесу и сокращает количество рабочих мест.

Близкий друг Трампа — нейрохирург Бен Карсон (состояние — 29 млн долларов). Первым в мире провел успешную операцию по разделению затылочных сиамских близнецов. За медицинские заслуги награжден одной из высших наград США — медалью Свободы. Автор шести мотивационных бестселлеров.

Элейн Чао (состояние семьи — 24 млн долларов) — при Буше-младшем была министром труда. Ее отец — судовой магнат, основатель компании Foremost Group. Чао состоит в советах директоров нескольких компаний, одна из них банк Wells Fargo.

Том Прайс (состояние — 10 млн долларов) — хирург-ортопед, конгрессмен от Джорджии. Непримиримый противник политики Барака Обамы в сфере здравоохранения, Прайс обещает реформировать программу медицинского страхования Obamacare.

Ближайший советник во время предвыборной кампании Трампа — Джефф Сешнс (состояние — 6 млн долларов). Сенатор от Алабамы. Был прокурором в Южном округе этого штата, пробовал стать федеральным судьей, но не был одобрен сенатом из-за «расистских высказываний». Сешнс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов.

66-летний генерал морской пехоты в отставке Джеймс Мэттис (состояние — 5 млн долларов). Командовал дивизией во время вторжения в Ирак, участвовал в крупных кампаниях на Ближнем Востоке. В прессе Мэттиса называют «Бешеный Пёс» и «Воин — Монах». Мэттис никогда не был женат, у него нет детей. Состоит в совете директоров оборонной компании General Dynamics Corporation.

Самый богатый президент США

Джон Келли (состояние — 4 млн долларов) — генерал морской пехоты в отставке, более 40 лет служил в армии. Командовал войсками на западе Ирака. Выступал против планов по закрытию тюрьмы Гуантанамо на Кубе. Трамп, рассчитывает, что Келли поможет решить проблему нелегальной миграции. Как и избранный президент он считает границу с Мексикой «чересчур прозрачной».

Рик Перри (состояние — 2 млн долларов) — бывший губернатор Техаса. Зарабатывает на публичных выступлениях, и консультирует компанию строительной техники Caterpillar. В 2012 и 2016 выдвигался на пост президента США, но почти сразу выбывал из предвыборной гонки. Владеет долями в нескольких нефтяных и газовых компаниях.

Майк Пенс. Губернатор штата Индиана. Имеет репутацию жесткого консерватора. Выступает против однополых браков и абортов.

Райан Зинке (состояние — 800 тыс. долларов) конгрессмен от штата Монтана. Служил в спецподразделении ВМС США. Коллекционирует произведения искусства и автомобили, среди них ретро-кадиллак 1938 года.