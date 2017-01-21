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Crdit Suisse назвал 10 «черных лебедей» для экономики

Сегодня, 20:19
Crdit Suisse назвал 10 «черных лебедей» для экономики


Швейцарский инвестиционный банк Crdit Suisse назвал десять труднопрогнозируемых событий, носящих название «черный лебедь», которые в случае их реализации в 2017 году могут существенным образом повлиять на глобальную экономику. Банк представляет подобный прогноз последние 25 лет, пишет РБК.

«Черный лебедь» — теория о почти непредсказуемых событиях, имеющих значительные последствия. К таким событиям можно причислить развал Советского Союза и теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.

В прошлом году из 10 событий, спрогнозированных Crdit Suisse, сбылись три — выход Великобритании из ЕС, падение цен на нефть до 28 долларов и преобразование активов развивающихся стран в самые привлекательные на глобальном фондовом рынке инструменты. Победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, которую рынки тоже причисляют к событиям типа «черный лебедь», банк не прогнозировал.

Как следует из доклада «Глобальные инвестиционные стратегии», в числе «черных лебедей», ожидаемых в 2017 году — избрание президентом Франции сторонницы выхода страны из ЕС, правоцентристки Марин Ле Пен на предстоящих выборах в апреле, падение индекса S&P к концу года до 2000 пунктов (по состоянию на 20 января — 2269,86), подорожание евро к доллару к концу года до $1,2 за евро (сейчас — 1,14 доллара), замедление темпов роста ВВП Китая до 5%. К числу сложнопрогнозируемых, но вероятных событий банк также относит рост доходности низкорисковых активов на 15%, разочарование рынка политикой президента США Дональда Трампа, рост цен на нефть к концу года до 75 долларов (базовый прогноз Crdit Suisse предусматривает рост до 62 доллара за баррель), рост индекса Nikkei к концу года до 25 000 пунктов. Кроме того, в числе «черных лебедей» банком также названы рост европейского фармацевтического сектора еще на 10% и рост доходности гособлигаций США до 4% (базовый прогноз предусматривает рост до 3%).

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