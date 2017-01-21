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Грузовые автомобили-роботы скоро начнут обслуживать порты Сингапура

Вчера, 10:04
Грузовые автомобили-роботы скоро начнут обслуживать порты Сингапура


В последнее время в Сингапуре реализуется масштабная программа по внедрению технологий автоматического вождения. В августе прошлого года на улицы некоторых сингапурских городов вышли первые роботы-такси, чему предшествовала программа испытаний этих транспортных средств и управляющего программного обеспечения на специальных полигонах. И в скором будущем автомобили-роботы, на этот раз в грузовом варианте, начнут работать в нескольких портах Сингапура. А реализацией данной программы будут заниматься привлеченные к этому делу Министерством транспорта Сингапура специалисты компаний Toyota и Scania.

Планируется, что уровень автономии грузовых автомобилей-роботов будет ограничен. В качестве основной технологии будет использован принцип автоматизированных грузовых автопоездов, в первом автомобиле которого будет находиться человек-водитель. Таким образом, все это будет несколько отличаться от других подобных технологий, к примеру, компании Volvo, чей грузовик-робот совершил полностью самостоятельный спуск в глубину одной из шахт.

Компании Toyota и Scania были выбраны представителями Министерства транспорта Сингапура из-за наличия у их специалистов опыта и готовых решений в области создания грузовых автомобилей-роботов. Благодаря этому к испытаниям технологий можно будет приступить уже в самом ближайшем времени, а сами эти испытания будут производиться в течение трех лет.

Грузовые автомобили-роботы скоро начнут обслуживать порты Сингапура


На конечном этапе испытаний, после того, как все основные технологии пройдут самую жесткую проверку, начнется период опытной эксплуатации транспортной системы. Это будет производиться на 10-километровом маршруте, по которому будут транспортироваться грузы от одного портового терминала к другому. А позже "покрытие сети" автомобилей-роботов будет расширено и на другие области порта.

"Известно, что грузоперевозки являются одной из самых трудоемких областей" рассказывает Пэнг Кин Кеонг (Pang Kin Keong), Председатель Комитета по автономному дорожному транспорту (Committee on Autonomous Road Transport), - "Мы постоянно сталкиваемся с проблемой нехватки водителей грузовых автомобилей. Технология автоматизированных автопоездов даст нам возможность повысить производительность и эффективность транспортной системы портов. А водители грузовиков из разряда простых рабочих перейдут в более высокую категорию, в категорию мелких руководителей и менеджеров".
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