Грузовые автомобили-роботы скоро начнут обслуживать порты Сингапура

Вчера, 10:04В последнее время в Сингапуре реализуется масштабная программа по внедрению технологий автоматического вождения. В августе прошлого года на улицы некоторых сингапурских городов вышли первые роботы-такси, чему предшествовала программа испытаний этих транспортных средств и управляющего программного обеспечения на специальных полигонах. И в скором будущем автомобили-роботы, на этот раз в грузовом варианте, начнут работать в нескольких портах Сингапура. А реализацией данной программы будут заниматься привлеченные к этому делу Министерством транспорта Сингапура специалисты компаний Toyota и Scania.Планируется, что уровень автономии грузовых автомобилей-роботов будет ограничен. В качестве основной технологии будет использован принцип автоматизированных грузовых автопоездов, в первом автомобиле которого будет находиться человек-водитель. Таким образом, все это будет несколько отличаться от других подобных технологий, к примеру, компании Volvo, чей грузовик-робот совершил полностью самостоятельный спуск в глубину одной из шахт.Компании Toyota и Scania были выбраны представителями Министерства транспорта Сингапура из-за наличия у их специалистов опыта и готовых решений в области создания грузовых автомобилей-роботов. Благодаря этому к испытаниям технологий можно будет приступить уже в самом ближайшем времени, а сами эти испытания будут производиться в течение трех лет.На конечном этапе испытаний, после того, как все основные технологии пройдут самую жесткую проверку, начнется период опытной эксплуатации транспортной системы. Это будет производиться на 10-километровом маршруте, по которому будут транспортироваться грузы от одного портового терминала к другому. А позже "покрытие сети" автомобилей-роботов будет расширено и на другие области порта."Известно, что грузоперевозки являются одной из самых трудоемких областей" рассказывает Пэнг Кин Кеонг (Pang Kin Keong), Председатель Комитета по автономному дорожному транспорту (Committee on Autonomous Road Transport), - "Мы постоянно сталкиваемся с проблемой нехватки водителей грузовых автомобилей. Технология автоматизированных автопоездов даст нам возможность повысить производительность и эффективность транспортной системы портов. А водители грузовиков из разряда простых рабочих перейдут в более высокую категорию, в категорию мелких руководителей и менеджеров".