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Кадровые назначения минувшей недели в Казахстане

Вчера, 16:44
На этой неделе ряд кадровых рокировок произошел в центральных государственных ведомствах и местных исполнительных органах
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