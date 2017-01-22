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Космический аппарат Cassini делает заключительные снимки окрестностей Сатурна

Сегодня, 11:22
Космический аппарат Cassini делает заключительные снимки окрестностей Сатурна


Эпические снимки, делаемые космическими аппаратами различных миссий, представляют собой достаточно привычное для нас явление. Однако последние снимки, сделанные недавно космическим аппаратом Cassini, имеют большое значение из-за того, что, во-первых, они сделаны с самой близкой дистанции, а сам аппарат, во-вторых, уже начал подготовку к заключительному этапу своей миссии. Представленный выше снимок является снимком Дафниса, спутника Сатурна, диаметром около 8 километров, и это самый подробный снимок этого объекта, сделанный с самого малого расстояния.

Данный снимок был сделан 16 января 2017 года и в объектив камеры аппарата Cassini попал Дафнис, находящийся в районе промежутка Килера (Keeler Gap), "раскола, шириной в 42 километра, лежащего в 250 километрах от внешнего края кольца A, самого ближнего к Сатурну. Угол, под которым был сделан этот снимок, заставляет промежуток выглядеть намного меньшим, чем он является на самом деле.

Однако и на снимке, сделанном с не очень удачного ракурса, можно рассмотреть некоторые интересные детали, которые уже достаточно давно волнуют ученых-астрономов. На крае промежутка Килера можно увидеть своего рода волны, возникающие под воздействием слабой гравитации Дафниса. На снимке видны сразу две волны, одна из которых имеет менее четкие границы, ученые считают, что эта волна возникла во время предыдущего прохода Дафниса в этой области космического пространства.

Данный снимок был сделан с расстояния около 27,.4 тысяч километров (17 тысяч миль) при помощи узкоугольной камеры космического аппарата. С учетом дистанции съемки, каждой точке снимка соответствует расстояние 168 метров.

Приведенный снимок следует за предыдущим снимком, на котором был запечатлен еще один спутник Сатурна - Мимас. Это космическое тело, размером почти в 140 километров, называют "Звездой Смерти" из-за огромного круглого кратера, который придает ему сходство с космической станцией-разрушителем из серии научно-фантастических фильмов "Звездные войны".

Несмотря на самый продуктивный период в его миссии, дни аппарата Cassini уже сочтены. Уже очень скоро, Начиная с апреля этого года, начнется заключительный этап миссии. Буквально на последних каплях топлива, еще оставшегося в баках, космический аппарат выполнит маневр и перейдет на траекторию, которая закончится входом в атмосферу Сатурна. Ученые надеются, что этот момент станет самым кульминационным моментом всей миссии. У аппарата Cassini во время последних этапов его существования будет время для того, чтобы сделать последние снимки, собрать самые важные научные данные и передать это все на Землю буквально за несколько минут до окончательной потери связи с центром управления.
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