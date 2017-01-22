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Литий-ионные аккумуляторы получили встроенный "огнетушитель"

Сегодня, 11:22
Литий-ионные аккумуляторы получили встроенный \"огнетушитель\"


Литий-ионные аккумуляторные батареи, являющиеся "движущей силой" практически всех мобильных телефонов, планшетных компьютеров и электрических автомобилей, имеют свои слабости. Главным их недостатком является высокая вероятность возгорания в случае саморазогрева батареи до высокой температуры. Наглядными примерами тому являются недавние громкие случаи с возгоранием телефонов Samsung Galaxy Note 7, китайских электрических ховербордов и даже роботов. Замена жидких горючих электролитов твердыми негорючими и использование специализированных чипов-контроллеров являются частичными мерами, позволяющими решить данную проблему. А исследователи из Стэнфордского университета нашли еще одно элегантное решение - внедрение в батарею собственного "огнетушителя", специального огнезащитного состава, который срабатывает при повышении температуры выше критической точки.

Внедрение сдерживающих возгорание технологий в аккумуляторные батареи рассматривается учеными уже достаточно давно. Был разработан ряд решений, начиная от простых полимерных мембран, установленных между катодом и анодом, до более сложных, заключающихся в использовании композитных или керамических материалов. Однако, большинство из этих решений снижало электрические характеристики батареи и не гарантировало полного избавления от риска самовозгорания.

Решение, найденное стеэнфордскими учеными, заключается во внедрении в батарею состава TPP (фосфат трифенила, triphenyl phosphate), который заключен в оболочку из полимерных микроволокон. Если батарея работает в нормальном режиме, то полимерная оболочка не допускает проникновения состава TPP в электролит. Но если температура повышается выше 160 градусов Цельсия, то полимер оболочки плавится и выпускает в электролит TPP, который является химическим замедлителем и который препятствует процессу возгорания. С первого взгляда может показаться, что 160 градусов - это достаточно высокая температура. Однако, при такой температуре обычный литиевый электролит только начинает подходить к точке "невозврата", после которой происходят необратимые процессы и начинается возгорание.

Такой метод был опробован на небольших аккумуляторных батареях различного типа с жесткими корпусами. Исследователи установили, что материал TPP весьма эффективно препятствует возгоранию или быстро гасит пламя, если возгорание все же происходит. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят оснастить собственным "огнетушителем" и более крупные аккумуляторные батареи, включая батареи с мягким полимерным покрытием, только ученым еще предстоит выяснить, как на это все будут влиять механические воздействия, к примеру, приложенное к аккумулятору извне давление, которое может разрушить оболочки полимерных микроволокон.
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