Разработан технологический процесс производства высококачественных сверхдлинных углеродных нанотрубок

Сегодня, 11:21Несмотря на обладание множеством привлекательных уникальных механических и электрических свойств, углеродные нанотрубки, за редкими исключениями, пока остаются лишь предметом научных исследований, с которым работают ученые в стенах своих лабораторий. Такая ситуация складывается из-за того, что до последнего времени не существовало технологии производства высококачественных углеродных нанотрубок таких размеров, которые обеспечат удобство их практического использования, размеры нанотрубок, выращиваемых стандартным методом осаждения из паровой фазы, составляют всего от 5 до 20 микрометров в длину. Однако, в скором будущем все изменится в этой области, и первым шагом к тому является технология массового производства сверхдлинных углеродных нанотрубок, разработанная специалистами компании Nanocomp Technologies Inc. Выходящие из специализированного реактора нанотрубки могут иметь длину в пределах от 1 до 10 миллиметров, и такая длина уже позволит использовать их во множестве самых различных областей.Процесс синтеза углеродных нанотрубок производится внутри специализированного реактора, длина которого составляет 1 метр. Внутри этого реактора поддерживается заданная высокая температура, более того, система управления позволяет задавать и поддерживать с высокой точностью 23 параметра технологического процесса. Внутри реактора расположен недорогой катализатор на базе железа, а сырьем, т.е. источником углерода, является определенное органическое спиртовое соединение."Реализовав жесткий контроль за всеми параметрами технологического процесса, мы можем управлять толщиной и длиной выращиваемых нанотрубок" - рассказывает Питер Антуанетт (Peter Antoinette), соучредитель и президент Nanocomp Technologies Inc., - "При максимальной длине производимых нанотрубок из них уже можно "спрячь" волокно и ткань из этого волокна при помощи обычного текстильного оборудования. Из-за их большой длины наши нанотрубки способны формировать связки и сети, которые будут очень полезны при производстве множества видов легких и прочных материалов, имеющих определенную микро- и наноструктуру".Следует отметить, что компания Nanocomp Technologies не является новичком в деле производства углеродных нанотрубок и материалов из них. Эта компания уже выпускает материал под названием Miralon и другие материалы, которые состоят почти из чистых углеродных нанотрубок, полученных путем осаждения из паровой фазы. И эти материалы уже были не раз использованы в космической, строительной и электронной промышленности.В настоящее время реакторы компании Nanocomp Technologies способны производить всего 2 тонны углеродных нанотрубок в год. До конца этого года руководство компании планирует удвоить производственную мощность, но и это еще не удовлетворит все потребности в данном продукте, которые оцениваются в настоящее время на уровне 20 тонн в год.