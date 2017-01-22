В Астане легализовали денег и имущества на 962,1 млрд тенге

Сегодня, 14:27

В Астане сумма легализованного имущества и денежных средств составила в размере 962,1 млрд тенге, об этом сообщает пресс-служба главы столицы.



Согласно данным Департамента государственных доходов по Астане, для узаконивания имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан, была представлена 41 декларация по 44 объектам на сумму 3,2 млрд тенге и легализовано 4 доли участия в уставном капитале юридических лиц на сумму 15 млрд тенге.

Кроме того, в органы государственных доходов Астаны были представлены и легализованы более 10 тыс. жилых и нежилых объектов столицы на сумму 54,7 млрд тенге и 15 долей участия в уставном капитале юридических лиц на сумму 40,9 млрд тенге.

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Напомним, с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года в Казахстане прошла акция по легализации имущества и денежных средств.

К объектам легализации отнесено имущество в виде денег, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица; строений (сооружений), соответствующих целевому назначению принадлежащих на праве собственности субъектам легализации земельных участков, на которых они расположены, и строительным нормам и правилам; строений (сооружений), оформленных на ненадлежащее лицо, а также недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан.