Новости / Государство

В Астане легализовали денег и имущества на 962,1 млрд тенге

Сегодня, 14:27
В Астане легализовали денег и имущества на 962,1 млрд тенге


В Астане сумма легализованного имущества и денежных средств составила в размере 962,1 млрд тенге, об этом сообщает пресс-служба главы столицы.

Согласно данным Департамента государственных доходов по Астане, для узаконивания имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан, была представлена 41 декларация по 44 объектам на сумму 3,2 млрд тенге и легализовано 4 доли участия в уставном капитале юридических лиц на сумму 15 млрд тенге.

Кроме того, в органы государственных доходов Астаны были представлены и легализованы более 10 тыс. жилых и нежилых объектов столицы на сумму 54,7 млрд тенге и 15 долей участия в уставном капитале юридических лиц на сумму 40,9 млрд тенге.


В Астане легализовали денег и имущества на 962,1 млрд тенге

Казахстанцы вывели из тени свыше 4 трлн тенге

Напомним, с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 года в Казахстане прошла акция по легализации имущества и денежных средств.

К объектам легализации отнесено имущество в виде денег, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица; строений (сооружений), соответствующих целевому назначению принадлежащих на праве собственности субъектам легализации земельных участков, на которых они расположены, и строительным нормам и правилам; строений (сооружений), оформленных на ненадлежащее лицо, а также недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Казахстан.

  • Просмотров: 20
Похожие материалы
  • На легализацию имущества поступило свыше 106 тысяч заявлений На легализацию имущества поступило свыше 106 тысяч заявлений
  • На легализацию имущества поступило более 57 тысяч заявлений На легализацию имущества поступило более 57 тысяч заявлений
  • На легализацию имущества поступило почти 55 тысяч заявлений На легализацию имущества поступило почти 55 тысяч заявлений
  • От легализации в бюджет поступило 3 млрд тенге От легализации в бюджет поступило 3 млрд тенге
  • В РК легализовано свыше 33 тысяч объектов и ценных бумаг В РК легализовано свыше 33 тысяч объектов и ценных бумаг
    • Отзывы читателей
    В КНБ разъяснили норму о блокировке связи и интернет-ресурсов В КНБ разъяснили норму о блокировке связи и интернет-ресурсов Государство Сегодня, 14:41
    В Астане легализовали денег и имущества на 962,1 млрд тенге В Астане легализовали денег и имущества на 962,1 млрд тенге Государство Сегодня, 14:27
    В Казахстане восстановят педиатрические участки В Казахстане восстановят педиатрические участки Государство Сегодня, 14:23
    В Китае объединяют ряд СМИ под эгидой Синьхуа В Китае объединяют ряд СМИ под эгидой Синьхуа Государство Сегодня, 14:13
    В дни Универсиады гондольная дорога будет бесплатной В дни Универсиады гондольная дорога будет бесплатной Государство Сегодня, 14:12
    Алматы интересен опыт Швеции в сфере туризма и зеленых технологий Алматы интересен опыт Швеции в сфере туризма и зеленых технологий Государство Вчера, 20:25
    Бакытжан Сагинтаев провел совещание по улучшению бизнес-климата страны Бакытжан Сагинтаев провел совещание по улучшению бизнес-климата страны Государство Вчера, 20:24
    Cколько стоит команда Дональда Трампа? Cколько стоит команда Дональда Трампа? Государство Вчера, 20:22
    В Алматы начался фестиваль скидок В Алматы начался фестиваль скидок Государство Вчера, 20:21
    Crdit Suisse назвал 10 «черных лебедей» для экономики Crdit Suisse назвал 10 «черных лебедей» для экономики Государство Вчера, 20:19
    Использование углеродных нанотрубок в транзисторах позволило преодолеть принцип квантовой неопределенности Использование углеродных нанотрубок в транзисторах позволило преодолеть принцип квантовой неопределенности KnowHow Вчера, 10:05
    Разработана технология, позволяющая запасаться теплом летом и расходовать его зимой по мере необходимости Разработана технология, позволяющая запасаться теплом летом и расходовать его зимой по мере необходимости KnowHow Вчера, 10:04
    Грузовые автомобили-роботы скоро начнут обслуживать порты Сингапура Грузовые автомобили-роботы скоро начнут обслуживать порты Сингапура KnowHow Вчера, 10:04
    Барак Обама написал американцам прощальное письмо Барак Обама написал американцам прощальное письмо Государство 20-01-2017, 20:26
    Ануар Джумадильдаев возглавил Комитет по финансовому мониторингу Ануар Джумадильдаев возглавил Комитет по финансовому мониторингу Государство 20-01-2017, 20:26
    Анатолий Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе Анатолий Чубайс рассказал о царящем в Давосе ужасе Государство 20-01-2017, 20:23
    Аналитики: Brent в 2017 году будет стоить $56,3 Аналитики: Brent в 2017 году будет стоить $56,3 Государство 20-01-2017, 20:23
    Акимат Астаны разработал карту долевого строительства Акимат Астаны разработал карту долевого строительства Государство 20-01-2017, 20:11
    Китайцы опубликовали подробную информацию касательно их беспилотника-невидимки Sharp Sword Китайцы опубликовали подробную информацию касательно их беспилотника-невидимки Sharp Sword KnowHow 20-01-2017, 09:04
    Выращен самый сложный искусственный мозг, состоящий из трех различных областей Выращен самый сложный искусственный мозг, состоящий из трех различных областей KnowHow 20-01-2017, 09:03