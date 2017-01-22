В дни Универсиады гондольная дорога будет бесплатной

Сегодня, 14:12

В дни проведения соревнований в рамках Зимней Универсиады-2017 на горно-лыжном курорте «Шымбулак» вводится бесплатный проезд на гондольной дороге «Медеу-Шымбулак». Правда, свободно прокатиться смогут только обладатели билетов на посещение соревнований. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службы Универсиады в Алматы.

Как отметили в Дирекции Игр, на горно-лыжном курорте «Шымбулак» пройдут соревнования по следующим дисциплинам: слалом, параллельный слалом, слалом-гигант, параллельный слалом-гигант, супер-гигант, комбинация (супергигант, слалом), лыжный кросс, сноуборд-кросс, слоупстайл, парный могул.

В реализацию поступило 200 тысяч билетов. Треть из них уже продана. Стоимость «входных» на соревнования начинается от 300 тенге, максимальная цена — 3 500 тенге.