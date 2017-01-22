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В Казахстане восстановят педиатрические участки

Сегодня, 14:23
В Казахстане восстановят педиатрические участки


В Казахстане поэтапно будут восстановлены педиатрические участки. Об этом в ходе совещания по вопросам организации медицинской помощи детям на амбулаторно-поликлиническом уровне и передачи школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения, рассказала министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава МЗСР сообщила, что Рабочей группой по выработке предложений по улучшению организации оказания медицинской помощи детям на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в течении 3 месяцев проведена работа по изучению текущей ситуации в системе здравоохранения, анализ действующей модели оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне, изучена структура участков ПМСП.

«В связи с имеющимся дефицитом кадров принято решение о поэтапном восстановлении педиатрических участков», — сообщила Тамара Дуйсенова.

О новой модели медицинского обслуживания детей на амбулаторно-поликлиническом уровне участников совещания проинформировала исполняющая обязанности генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Риза Боранбаева.

«Восстановление педиатрических участков будет осуществляться в 2 этапа. На первом этапе (20172018 гг.) — внедрение на уровне ПМСП педиатров-консультантов для совместной работы с врачами общей практики (ВОП). На втором этапе (20192024 гг.) — открытие педиатрических участков для детей в возрасте от 0 до 5 лет и увеличение количества педиатров в амбулаторно-поликлинической службе, за счет увеличения объемов подготовки кадров и усиления образовательных программ для интернов-педиатров», — сказала она.

Риза Боранбаева подчеркнула, что дети в возрасте от 0 до 5 лет (50% от общей численности детей) являются наиболее уязвимыми в плане заболеваемости и смертности, что обосновывает введение обслуживания именно этой возрастной группы.

Руководитель РЦРЗ также сообщила, что в сентябре 2017 года по поручению премьер-министра РК в медицинских ВУЗах страны будут восстановлены педиатрические факультеты. Кроме того, с этого же срока начнется подготовка участковых педиатров через интернатуру по новым образовательным программам с дальнейшим правом работать на уровне ПМСП.

В свою очередь Тамара Дуйсенова рекомендовала местным исполнительным органам решить все вопросы по переводу ВОП, имеющих необходимую профессиональную подготовку, в педиатры-консультанты.

«Необходимо решить вопрос, чтобы педиатры, которые будут переводиться с ВОП, не потеряли в зарплате. По данным Комитета оплаты медицинских услуг, сейчас педиатры получают меньше врачей общей практики. Вам надо рассмотреть возможность осуществления доплат», — сказала она.

О процессе передачи школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения участников совещания проинформировала директор Департамента организации медицинской помощи МЗСР РК Ажар Тулегалиева.

«Необходимость передачи медицинского обслуживания школьников из системы образования в систему здравоохранения обусловлена тем, что в последние годы отмечается ухудшение состояния здоровья подростков. В структуре впервые выявленных заболеваний при профилактических осмотрах школьников на 1-м месте — заболевания желудочно-кишечного тракта (24,5%), на втором — болезни глаз (16,2%), на третьем месте — болезни органов дыхания и кроветворных органов (13,9% и 13,8%)», — сообщила она.

В рамках реализации Закона РК «О внесении и изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования» в январе т.г. медработники школ включены в штатную численность поликлиник, а медпункты — стали их структурными подразделениями. В настоящее время проводится оценка уровня подготовки медицинских кадров, сертификация, формируется график их обучения. Разработан порядок оказания медицинской помощи школьникам в организациях образования, нормативы штатов и оснащения медпунктов.

«В дальнейшем планируется внедрение здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных школах, а именно: специальная система профилактики нарушений осанки и зрения; дополнительная витаминизация; комплекс физиотерапевтических процедур; физкультминутки, гимнастика для глаз, осанки, дыхательная гимнастика; проведение тематической работы с учителями и родителями по профилактике заболеваний и правильному питанию школьников», — добавила Ажар Тулегалиева.

Развитие школьной медицины позволит усилить профилактическую работу; привить у подростков навыки поддерживающие психическое и эмоциональное благополучие, снизить распространенность поведенческих факторов риска; обеспечить сезонную и плановую иммунизацию детей; улучшить состояние здоровья у 15% учащихся с хроническими заболеваниями; улучшить зрение у 30% школьников; улучшить состояние опорно-двигательного аппарата у 60% детей; снизить частоту и продолжительность ОРВИ — на 50%.

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