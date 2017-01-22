В Китае объединяют ряд СМИ под эгидой Синьхуа

Сегодня, 14:13

Ряд китайских изданий, которые специализируются на финансово-экономической тематике, могут быть объединены под флагом информационного агентства «Синьхуа», сообщило агентство в пятницу, пишет Интерфакс-Казахстан.



Решение предоставить такое право агентству было принято правительством страны, для того чтобы повысить качество новостей на экономическую и финансовую тему, отмечает «Синьхуа».

Темпы роста экономики Китая оказались самыми низкими за 26 лет

Под его эгидой предполагается объединить Securities Journal, Shanghai Securities News, Economic Information Daily и Xinhua Publishing House, а на этой основе создать новую информационную медиагруппу China Fortune Media Corporation Group.

Генеральный директор «Синьхуа» Цай Минчжао заявил, что этот шаг позволит значительно расширить предоставление потребителям финансовой информации, а также ввести такой сервис, как публикация аналитических бизнес-данных, кредитных рейтингов и других материалов.