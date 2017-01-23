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Алматы возглавил сезонный рейтинг популярных у спортивных туристов городов

Сегодня, 20:17
Алматы возглавил сезонный рейтинг популярных у спортивных туристов городов


Агентство ТурСтат выявило самые популярные у спортивных болельщиков города зимы-2017. Первую строчку рейтинга занимает столица зимней Универсиады-2017 — Алматы, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В топ-5 городов, популярных у спортивных туристов зимой 2017 года, входят Алматы (Казахстан), Хохфильцен (Австрия), Санкт-Мориц (Швейцария), Острава (Чехия) и Лахти (Финляндия).

С 29 января по 8 февраля 2017 года в Алматы пройдет зимняя Универсиада-2017. В соревнованиях по 12 видам спорта примут участие более двух тысяч спортсменов-студентов из 57 стран.

С 9 по 19 февраля 2017 года в Хохфильцене (Тироль, Австрия) пройдет чемпионат мира по биатлону-2017 (IBU World Championships Biathlon 2017). На ЧМ по биатлону 2017 года биатлонисты разыграют одиннадцать комплектов медалей: по пять у мужчин и женщин в спринте, преследовании, индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете, а также в смешанной эстафете.

С 6 по 19 февраля 2017 года в швейцарском Санкт-Морице пройдет чемпионат мира по горным лыжам-2017 (FIS Alpine World Ski Championships 2017). На ЧМ по горнолыжному спорту 2017 года разыграют одиннадцать комплектов медалей: по пять у мужчин и женщин в скоростном спуске, суперкомбинации, слаломе и слаломе-гиганте, также в командных соревнованиях.

С 23 по 29 января 2017 года в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию-2017 (ISU European Figure Skating Championships 2017). На ЧЕ по фигурному катанию 2017 года фигуристы разыграют шесть комплектов медалей в парном катании, танцах на льду и в одиночном катании у мужчин и женщин.

С 22 февраля по 5 марта 2017 года в финском Лахти пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта-2017 (FIS Nordics World Ski Championships 2017).

Топ-5 городов, популярных у спортивных туристов зимой 2017 года:

1. Алматы, Казахстан

2. Хохфильцен, Австрия

3. Санкт-Мориц, Швейцария

4. Острава, Чехия

5. Лахти, Финляндия

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