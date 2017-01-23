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Аналитик: Тенге сохраняет равновесие

Сегодня, 20:28
Аналитик: Тенге сохраняет равновесие


Очередная январская неделя прошла довольно волатильно для казахстанской валюты, пишет старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Доллар США закрыл пять торговых дней с окончанием 20 января с понижением на 0,43% с паре с тенге.

Средневзвешенный курс американской валюты в понедельник, 23 января, составляет 331,66 тенге. Тенге снова приближался к уровням месячных максимумов, но закрепиться вблизи этих отметок не смог.

Цены на нефть помогают сохранению равновесия казахстанской валюты. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит в понедельник $55,18 (-0,5%). По итогам заседания в минувшие выходные специальной комиссии ОПЕК по надзору за исполнением соглашений по сокращению добычи нефти стало известно, что работы выполнены примерно на 80%. Рынок спокойно воспринимает эту информацию, так как она в общем и целом уже заложена в рыночные котировки, и, собственно, только благодаря этому баррель держится выше $55.

«Ожидания по валютам на новую неделю нейтральные: пока баррель дорогой, сырьевым валютам мало что угрожает серьезным образом. Доллар США проторгуется в пределах отметок 330,15333,00 тенге. Евро останется в границах значений 354356 тенге», — заключила аналитик Анна Бодрова.

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