Доллар вернулся в восходящий тренд

Сегодня, 08:19

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 20 января 2017 года составил 331,59 тенге. По сравнению с утренней сессией 19 января (330,91/$1) нацвалюта подешевела на 0,68 тенге. Об этом сообщает корреспондент со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 331 тенге за доллар США, максимальный — 332,10 тенге, курс закрытия — 331,63 тенге. Объем торгов по доллару составил 30 млн 150 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 53.

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В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 20 января на 11:00 составляет 333 тенге, Алматы — 332,5 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.